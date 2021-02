Lino Guanciale e la moglie Antonella non vivono insieme

Primi mesi di matrimonio divisi per Lino Guanciale e la sua Antonella Liuzzi. I due sono convolati a nozze, in gran segreto, lo scorso luglio. A sei mesi dal fatidico sì l’attore e la ricercatrice universitaria si trovano a non condividere lo stesso tetto. È stato l’amato volto delle fiction Rai a rivelarlo in una intervista concessa al settimanale Intimità. Il 41enne ha ammesso che al momento deve accontentarsi di fare il pendolare per amore.

Lino Guanciale è spesso a Roma, sempre sul set di qualche fiction o film, mentre la moglie Antonella Liuzzi lavora alla Bocconi di Milano. A tal proposito il 41enne ha rivelato:

“Per ora facciamo i pendolare per amore, io la raggiungo a Milano e lei viene da me a Roma…Poi vedremo se si troverà un assestamento. Ma non è un problema: siamo entrambi abituati a spostarci molto”

Nonostante la distanza Lino e Antonella sognano di avere al più presto dei bambini. Contrariamente a quanto sussurravano i gossip della scorsa estate la signora Guanciale non è in dolce attesa. La scelta di convolare a nozze dopo neppure due anni ha però stupito molti visto che l’attore usciva da una relazione con l’attrice teatrale Antonietta Bello.

Lino Guanciale ha motivato così la sua decisione:

“Entrambi eravamo arrivati a un certo percorso di maturazione delle nostre vite ed evidentemente anche dei nostri sentimenti. Nessuno di noi considerava il matrimonio come un obiettivo delle nostre esistenze ma poi, conoscendoci meglio, è stato un passo naturale. Il matrimonio non è un atto dovuto, i grandi amori passano anche per altre strade, ma può essere un gesto appunto naturale tra due persone che vivono una determinata situazione”

Il Commissario Ricciardi ha confidato che della moglie Antonella ama il suo temperamento forte e la sua determinazione. Ma pure la sua intelligenza e capacità di guardare le cose sempre da un lato nuovo e del tutto inaspettato. Senza dimenticare il suo sguardo puro che ha subito conquistato l’ex protagonista di Che Dio ci aiuti, Non dirlo al mio capo e L’Allieva.

Lino ha confessato di aver conosciuto Antonella in una libreria romana. Lui stava cercando dei libri utili per il suo lavoro e lei, che è impegnata come program coordinator del Master in Corporate Finance alla Bocconi stava facendo lo stesso. Da lì Lino e Antonella hanno cominciato uno scambio di battute ed emozioni che in poco più di due anni li ha poi portati felicemente al matrimonio.

Oggi la Liuzzi è tornata in facoltà mentre Guanciale si divide tra due set. Da un lato Sopravvissuti, una fiction per Rai Uno che è una coproduzione italo-franco-tedesca. Dall’altra il nuovo film di Paolo Virzì dal titolo Il primo giorno della mia vita.