Lino Guanciale a Domenica In: parole d’amore per la moglie Antonella

Sposato e felice. Così è apparso Lino Guanciale a Domenica In, nella puntata in onda su Rai 1 domenica 27 settembre 2020. Nonostante la sua rinomata riservatezza, l’attore abruzzese si è lasciato andare con zia Mara Venier. E non ha disdegnato parole d’amore nei confronti della neo moglie, la ricercatrice universitaria Antonella Liuzzi. La coppia è convolata a nozze in gran segreto la scorsa estate. Un matrimonio che ha stupito tutti visto che Lino e Antonella si frequentano da solo due anni e nessuno era a conoscenza del loro importante progetto di vita. Eppure Guanciale ha sempre creduto in questa relazione e ha così deciso di chiedere la mano della sua dolce metà. La cerimonia è stata celebrata a Roma lo scorso luglio e festeggiata in grande stile in Puglia, terra natale della signora Guanciale, alla presenza di famigliari e amici.

Domenica In: Lino Guanciale parla della moglie Antonella Liuzzi

A Domenica In Lino Guanciale ha confidato che la moglie Antonella Liuzzi è molto riservata, proprio come lui. Due caratteri simili che hanno reso fin da subito speciale questo legame. Il 41enne ha ammesso che la moglie non è gelosa delle tante partner che Lino è costretto a baciare e abbracciare per copione. “Anche lei si sposta molto per lavoro, apprezza il mio lavoro. È venuta tante volte sul set. Pure io sono molto curioso del suo lavoro”, ha spiegato Guanciale, che prima di incontrare Antonella ha amato per ben dieci anni l’attrice teatrale Antonietta Bello. Qualche settimana fa si era parlato di una presunta gravidanza della Liuzzi ma Lino non ha mai fatto riferimento alla faccenda. Forse solo un gossip infondato visto il matrimonio in fretta e furia di Guanciale.

Lino Guanciale sposato: chi è la moglie Antonella Liuzzi

Antonella Liuzzi, la moglie di Lino Guanciale, ha 34 anni ed è nata e cresciuta a Noci, in provincia di Bari. Il padre è il senatore del centrodestra ed ex sindaco di Noci Pietro Liuzzi. È laureata in Economia all’Università Bocconi di Milano dove tiene alcuni corsi ed è presidente della Greenblu, una società dedicata al turismo di lusso in Puglia e Basilicata. Il primo incontro tra Antonella e Lino è avvenuto proprio all’Università, dove Guanciale è stato invitato per tenere un seminario sulla recitazione.