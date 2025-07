Lino e Alessia di Temptation Island, è finita. Lui rivela: “Sminuito e zero rispetto”

Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono stati, sicuramente, una delle coppie più discusse dello scorso anno. Abbiamo avuto modo di conoscerli quando hanno partecipato a Temptation Island, occasione in cui il pubblico ebbe modo di empatizzare con lei, che era molto innamorata, e decisamente di meno con lui che purtroppo l’aveva fatta davvero tanto soffrire. Dopo quella trasmissione tra i due c’è stato un continuo tira e molla che è proseguito fino a pochi giorni fa, quando hanno preso la decisione di lasciarsi di nuovo. Ad annunciarlo è stato proprio Lino con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Ho deciso di chiudere la mia relazione” ha annunciato così Lino. “Non perché sia facile, ma perché da troppo tempo sto sopportando una persona che è cambiata, che non mi da più attenzioni, che mi manca di rispetto e che continua a sminuirmi come ha fatto anche durante il programma“. Delle parole molto forti nei confronti di Alessia che, sicuramente, dopo la sua partecipazione a Temptation dello scorso anno è decisamente rinata.

Lino è davvero un uomo di merda senza dignità e che cerca di dare la colpa ad Alessia per il suo essere piccolo piccolo #TemptationIsland

Alessia e Lino, una storia che non è più la stessa

Lino ha raccontato che è stata una decisione davvero molto sofferta, dal momento in cui, secondo quanto detto da lui, avrebbe fatto davvero il possibile per far sì che questa relazione non finisse. “Per questa relazione sono andato anche da uno psicologo da solo per cercare di salvare qualcosa, per capire se il problema ero io, per non mollare, perché ci credevo davvero“. E poi ha continuato dicendo che quando si è da soli a lottare si capisce che non vale la pena combattere per un amore che poi si rivela solo una sofferenza.

Insomma, Temptation Island alla fine ha davvero cambiato sia Lino ma in modo particolare Alessia, che a quanto pare non sarebbe più la stessa. Lino ci ha tenuto a precisare di essere ben consapevole degli errori che ha fatto in passato ma sarebbe pronto a giurare di essere cambiato e di essersi impegnato tanto per far funzionare questa storia, che ha pagato per gli errori del passato e che non sia giusto continuare a pagare ora che si sta comportando bene. “Non sono qui a fare la vittima, io non ho mai parlato male di chi ho amato, ora vado avanti“.