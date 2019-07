Lino Banfi paga il master al nipote e prepara la fiction con Albano

Lino Banfi parla del master del nipote e della nuova fiction con Albano

A 83 anni Lino Banfi continua a lavorare con passione e determinazione. L’attore pugliese, nonostante il passare del tempo, è pieno di entusiasmo per il suo lavoro. Che non è più solo nel campo della recitazione: da qualche anno la star di Un medico in famiglia è pure un imprenditore. Possiede infatti un ristorante di specialità pugliesi a Roma, in zona Prati. Con Lino lavorano alcuni componenti della famiglia, come la nipote Virginia che svolge la professione di chef. L’altro nipote di Banfi, Pietro, ha invece 21 anni ed è ancora alle prese con gli studi. Il ragazzo, figlio di Rosanna Banfi, frequenta fisica nucleare in Olanda: un percorso difficile, che può permettersi anche grazie alla presenza di nonno Libero, pardon Lino.

La rivelazione di Lino Banfi sui nipoti Virginia e Pietro

“I master universitari costano un botto e pago io. Ne sono felice, ma mi consenta una battuta: i giovani fanno i master e noi vecchi ci facciamo il mazzer!”, ha dichiarato Lino Banfi in un’intervista concessa al Corriere della Sera. “Se ho mai viziato i miei nipoti? Quando erano piccoli, un po’ sì, perché la responsabilità dell’educazione ce l’hanno i genitori. Più che viziarli, li ho sempre giustificati, andavo incontro ai loro bisogni, mi sforzavo di comprenderli… forse perché mi sentivo un po’ colpevole”, ha ricordato l’attore, che presto sarà protagonista di un nuova fiction televisiva. Proprio al quotidiano di via Solferino, Banfi ha ribadito che è confermata la nuova serie tv con Albano Carrisi.

Novità sulla fiction tv con Lino Banfi e Albano Carrisi

Da tempo si parla di una serie tv con attori protagonisti Lino Banfi e Albano Carrisi. A quanto pare il progetto è e confermato e la macchina organizzativa si metterà in moto dopo l’estate, appena il cantante di Cellino San Marco finirà il suo tour in giro per il mondo. “Andrà in onda i primi dell’anno. Lui dovrebbe interpretare un ex mafioso, una persona perbene che si è pentita di quello che ha fatto, io invece un frate cappuccino”, ha svelato Banfi.