L’attore e cantante, ex marito di Mara Venier, è stato colto da malore a Napoli venerdì sera ed è stato portato in clinica in codice rosso

Paura per Jerry Calà. Nella notte tra venerdì e sabato l’attore e cantante è stato colto da un malore mentre si trovava a Napoli per girare alcune scene del suo nuovo film. Il 71enne è stato portato in codice rosso nella Clinica Mediterranea, dove è stato sottoposto ad una delicata operazione per uno stent coronario.

Lo staff dell’ex marito di Mara Venier spera ora in un pronto recupero delle condizioni di salute e in un ritorno sul set di lavoro già nei prossimi giorni. Saranno però i medici a valutare ed indicare i tempi di recupero e le attività che Jerry potrà svolgere nelle prossime settimane.

Come sta Jerry Calà dopo l’infarto a Napoli

Alex Intermite, il manager di Jerry Calà, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera aggiornando tutti sulle condizioni di salute dell’artista. Ha assicurato che l’artista sta bene, è sereno e non vede l’ora di tornare a lavoro.

Intermite ha rivelato che nessuno si aspettava un malore del genere perché nei giorni precedenti non c’erano stati segnali:

“È stata una cosa inaspettata anche perché lui è un leone, anche mentre lavora al film continua a fare serate in giro. Ha avvertito un malore mentre dormiva, abbiamo chiamato il 118 per capire cosa fosse e per fortuna l’hanno portato subito in ospedale, quindi l’abbiamo preso in tempissimo. Ora lo lasciamo un po’ tranquillo”

No-vax e la polemica sull’infarto di Jerry Calà

La notizia dell’infarto di Jerry Calà ha fatto il giro della rete e ha scatenato i no-vax, che hanno dato la colpa al vaccino per il Covid-19. In passato il diretto interessato si è esposto in prima persona per la campagna vaccinale, con tanto di apparizioni pubbliche insieme al virologo Fabrizio Pregliasco.

Critiche e commenti assurdi che hanno spinto il diretto interessato, che è stato spostato dalla terapia intensiva, a replicare su Twitter con un messaggio chiaro e preciso: “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio”.

Jerry Calà: carriera e vita privata

Jerry Calà, vero nome Calogero Alessandro Augusto Calà, è nato a Catania il 28 giugno 1951. A 2 anni con la famiglia si è trasferito prima a Milano e poi a Verona. Jerry ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema grazie al sodalizio con Carlo Vanzina, che porta la grande pubblico. È stato protagonista di diversi film cult degli anni Ottanta come Vacanze di Natale e Sapore di mare.

Jerry Calà è stato sposato con Mara Venier dal 1984 al 1987: la relazione sarebbe giunta al termine per i continui tradimenti dell’attore. Col tempo i due sono rimasti grandi amici. Nel 2001 Calà ha conosciuto Bettina Castioni, la donna che ha sposato nel 2002 e da cui ha avuto un figlio l’anno successivo, Johnny Calà.