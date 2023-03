Preoccupazione per Jerry Calà. Il celebre attore avrebbe avuto un malore ieri notte, 18 marzo, mentre si trovava all’hotel Santa Lucia, a Napoli. A riportare la notizia i siti di informazione locali, tra cui “Napoli Today”. Secondo le indiscrezioni, il 71enne catenese sarebbe stato successivamente trasportato nella Clinica Mediterranea in codice rosso a causa di un infarto. Proprio nella clinica è stato poi sottoposto a un intervento di angioplastica, il cui decorso sembra essere positivo. Sul profilo Instagram di Jerry è stata postata una storia in cui si legge: “Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali”.

A quanto pare, Jerry si trovava nella città partenopea per le riprese di un film ambientato tra Napoli e Ischia, “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”. Intervistato recentemente, Calà aveva parlato del suo grande amore per la regione Campania: “Monte di Procida luogo straordinario e voglio rilanciare Ischia”. L’entourage dell’attore confida in un recupero veloce e che possa tornare già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film.

Jerry Calà: vita e carriera

Jerry Calà, pseudonimo di Calogero Alessandro Augusto Calà, è nato a Catania il 28 giugno 1951. A 2 anni con la famiglia si trasferisce prima a Milano e poi a Verona. A Milano poi viene coniato ufficialmente il soprannome di Jerry, che gli è stato dato scherzosamente da alcuni compagni di scuola. Dopodiché; Jerry Calà ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema grazie al sodalizio con Carlo Vanzina, che porta la grande pubblico. Il suo esordio, però, è stato nel gruppo “I Gatti” di Vicolo Miracoli, che hanno inciso tre album e numerosi singoli di successo. “Gatti” che nel 1980 hanno debuttato al cinema proprio nella pellicola di Vanzina. Calà, poi, ha lasciato il gruppo, convinto dall’amico e collega Bud Spencer, e ha iniziato la carriera cinematografica da solo. Da lì, ha preso parte a tanti film comici di successo, come “Vado a vivere da solo” o “Sapore di mare”.

Per quanto riguarda la vita privata, Jerry Calà ha sposato Mara Venier nel 1984, a Las Vegas. Tuttavia, come ha dichiarato la stessa conduttrice, l’attore l’avrebbe tradita lo stesso giorno del matrimonio. Nel 1987 i due si lasciano ma continuano a mantenere un rapporto d’amicizia che perdura ancora oggi. Nel 2001 Jerry ha poi conosciuto Bettina Castioni, la donna che ha sposato nel 2002 e da cui ha avuto un figlio l’anno successivo, Johnny Calà.