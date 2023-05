Linea verde life, fumata bianca: ecco le due nuove conduttrici

Fumata bianca per la conduzione di Linea verde “life”, spin off dello storico programma omonimo di Rai Uno in onda nel mezzogiorno di sabato. DavideMaggio.it fa sapere che è stata trovata la quadra per i nuovi presentatori. O meglio presentatrici visto che la trasmissione vedrà una guida ‘rosa’, tutta al femminile. Il timone, lasciato libero da Daniela Ferolla e Marcello Masi, sarà preso da Monica Caradonna ed Elisa Isoardi che si appresta quindi a tornare sulla rete ammiraglia della Tv di Stato dopo la non brillante parentesi su Rai Due con Vorrei dirti che, show mai decollato.

Le ultime indiscrezioni davano favorite per la conduzione o la Caradonna o l’ex compagna di Matteo Salvini. Alla fine ci saranno entrambe. Per quel che riguarda i presentatori uscenti, la Ferolla andrà ad Uno Mattina mentre resta da capire se e dove verrà ricollocato Masi. Tornando alla Isoardi, gli ultimi anni professionali sono stati piuttosto complicati. Dopo la fine dell’esperienza a La Prova del Cuoco si è avventurata in un talent e in un reality show (Ballando con le Stelle e L’Isola dei Famosi). Poi la conduzione di Vorrei dirti che, programma che, usando un eufemismo, non ha lasciato il segno. Ora il ri-approdo nella rete più prestigiosa di Mamma Rai. Un’occasione da sfruttare al meglio.

Capitolo Monica Caradonna: trattasi di un volto in forte ascesa nella Tv di Stato. Dopo l’esordio della scorsa estate a Camper e, la si è vista a Linea Verde Discovery e Pizza Doc. Inoltre ha confezionato alcuni servizi per Top. Con la Isoardi funzionerà il mix? Caradonna è originaria di Taranto, mentre la Isoardi è una cuneese doc amante della montagna. Le accomuna il modo di fare famigliare verso il pubblico e la passione per il food (la pugliese vanta una lunga gavetta da giornalista enogastronomica, la piemontese, come poc’anzi ricordato, ha timonato a lungo La Prova del Cuoco dopo l’addio di Antonella Clerici al cooking show)

Il debutto del tandem ‘rosa’ avverrò il prossimo autunno nel sabato di Rai Uno. Per la data precisa bisogna attendere la presentazione dei palinsesti.