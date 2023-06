Linea Verde, Convertini lascia: il sostituto è una “scommessa”, chi è

Linea Verde rappresenta spesso e volentieri uno dei programmi più seguiti della domenica. Con ogni probabilità, infatti, lo rivedremo anche il prossimo anno, seppur con una novità. Sembrerebbe essere in programma un cambio alla conduzione, con un nuovo volto destinato a prendere il posto di Beppe Convertini.

Convertini via, ecco chi arriva al suo posto

Accanto a Peppone, nella stagione 2023/2024 di Linea Verde ci sarà, probabilmente, Livio Beshir. A riportare la notizia è stato Davide Maggio. Beppe Convertini, infatti, sostituirà Tiberio Timperi a Unomattina in Famiglia, affiancando Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Per Timperi, invece, si apriranno le porte de I Fatti Vostri, sostituendo Salvo Sottile (diretto su Rai 3).

Per Beshir si tratterebbe di un incarico importante. L’attore e conduttore, infatti, è stato recentemente alla guida di Star bene, rotocalco televisivo andato in onda su Rai 2 lo scorso anno. A livello attoriale, invece, Beshir è apparso nel noto film House of Gucci, firmato da Ridley Scott. Nato nel 1979 e originario della provincia di Frosinone, Livio Beshir sarà, con ogni probabilità, il nuovo volto della stagione 2023/2024 di Linea Verde.

Cambi e conferme in Rai: cosa sappiamo

Nei giorni scorsi ci sono stati alcuni movimenti per quanto riguarda i prossimi incastri dei palinsesti Rai. Tra comunicazioni ufficiali e non, la prossima stagione televisiva della Rai vedrà la conferma di alcuni programmi di punta, come Tale e quale show e Ballando con le Stelle, ma anche Domenica In di Mara Venier. Tra gli addii certi, invece, quelli di conduttori come Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Ci saranno alcuni cambi, come quelli già citati sopra a Unomattina in Famiglia e a I Fatti Vostri, ma anche a L’Eredità, dove Flavio Insinna lascerà il timone a Pino Insegno. Tutti questi cambiamenti e rinnovi sono ormai ufficiali.

Tra le possibili novità che non hanno ancora trovato conferma, si è parlato di un possibile addio di Serena Bortone al pomeriggio di Rai 1, fascia del palinsesto ancora da definire, con molti nomi in corsa per una possibile sostituzione della conduttrice di Oggi è un altro giorno. Possibili conferme in vista, invece, per Viva Rai 2 di Fiorello e per La Vita in Diretta di Alberto Matano. Non resta che attendere il 7 luglio, data di presentazione dei palinsesti Rai, per scoprire quali voci troveranno finalmente conferma.