Linea Verde: Beppe Convertini in solitaria, Ingrid Muccitelli lascia

Grandi novità per la rete ammiraglia Rai. Stando alle ultime notizie che si rincorrono in rete, ci sono delle ultime news riguardanti la conduzione del popolare programma Linea Verde. Sembra che la prossima edizione del format vedrà al timone un solo conduttore.

Chi presenterà Linea Verde? I recenti rumors svelano che a condurre la nuova stagione del programma di Rai 1 sarà Beppe Convertini in solitaria. Dunque da quest’anno Ingrid Muccitelli lascia il format dedicato alla natura e alla scoperta dei luoghi più belli d’Italia.

Per l’ex conduttrice de La Vita in Diretta Estate si prospetta però un altro programma. Sempre le indiscrezioni ci fanno sapere che sarebbe pronto per la Muccitelli uno spazio tutto suo di circa trenta minuti a Uno Mattina in Famiglia, trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Monica Setta.

L’abbandono della Muccitelli al popolare programma della domenica mattina, sembra sia stata una libera scelta. Ora Beppe Convertini si trova davanti ad una sfida più impegnativa. Da un lato la conduzione in solitaria, dall’altro l’allungamento della messa in onda del programma di circa 30 minuti.

Beppe Convertini torna in tv non solo con Linea Verde, ma anche con un nuovo format Bel Paese. Una trasmissione che lo porterà a viaggiare in lungo ed in largo per l’Italia alla ricerca delle eccellenze gastronomiche e culinario. Un viaggio nella biodiversità e nell’agroalimentare che è impossibile perdersi.

Attualmente Convertini sta godendo del successo di Uno Weekend, il programma targato Rai 1 condotto insieme ad Anna Falchi. Per lui, però, è pronta anche un’altra sfida, cioè Azzurro, Storie di Mare. Un format dedicato al racconto di storie di gente comune che hanno sempre vissuto il mare e le sue bellezze.

Stando alle indiscrezioni che si leggono in rete, quest’ultimo programma sarà trasmesso a partire da domenica 15 agosto dalle 9,30. Beppe Convertini quindi intratterrà il pubblico televisivo di Rai 1 per ben quattro puntate. Una alla settimana.

Se la Falchi affianca Beppe a Uno Weekend, anche in Azzurro, Storie di mare è prevista la presenza di una co-conduttrice. Al fianco di Beppe ci sarà quindi GretaPierotti. Insieme a loro anche Marco Faimali.