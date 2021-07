Beppe Convertini, nuovo programma Rai1: promosso dopo Uno Weekend

Beppe Convertini raddoppia. Il volto dell’estate del weekend del primo canale della Tv di Stato si prepara a fare il bis con un nuovo programma. Come anticipato da Blogo, Convertini sarà alla guida di Azzurro, Storie di Mare. La nuova trasmissione partirà domenica 15 agosto alle 9.30 su Rai1 per almeno quattro appuntamenti. Il conduttore visiterà le più belle coste italiane e raccoglierà le testimonianze delle persone che vivono il mare e lo difendono quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento. Azzurro, Storie di Mare punterà anche sulle storie emozionati di gente comune che hanno sempre vissuto il mare e le sue bellezze, i piaceri che offre dalla cucina al turismo fino alla cucina.

Una nuova e bella opportunità per Beppe Convertini che continua a godersi, insieme ad Anna Falchi, il successo di Uno Weekend. La trasmissione, in onda ogni sabato e domenica, sta riscuotendo del successo del pubblico e dello share. Un contenitore che da spazio alle persone che vanno a fare la spesa nei mercati rionali da Nord e Sud e con tanti ospiti famosi in studio. Di recente è stato intervistato Pretelli che ha chiuso al matrimonio con la Salemi. Una forma di riscatto per la coppia televisiva dopo il fallimentare C’è Tempo Per…, lo spin-off di Unomattina Estate trasmesso lo scorso anno.

Anche ad Azzurro Beppe Convertini sarà affiancato da una donna e da un uomo: Greta Pierotti e Marco Faimali. Greta è un volto di Rai Yoyo. Nel giro di poco tempo è diventata un idolo per i più piccini con il nome di Fata Ariele. Ex concorrente per l’ambito ruolo di Miss Toscana, vanta un passato di tutto rispetto costellato da apparizioni televisive e fidanzati famosi. Tra questi spicca la storia con Alessandro Bardali, noto per aver recitato in Romanzo Criminale.

Faimali è, invece, direttore presso l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino. Da oltre 20 anni di ricerca applicata si dedica allo studio dell’interazione tra materiali e l’ambiente marino. Per molto tempo è stato responsabile di diverse attività di diffusione e divulgazioni dei risultati della ricerca. Queste attività sono state presentate anche in eventi e strutture a rilevanza nazionale quali il Festival della Scienza e Focus Live.