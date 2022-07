Lindsay Lohan si è sposata: chi è il marito e le prime parole della star

By

Fiori d’arancio per l’ex stellina Disney Lindsay Lohan: l’attrice americana, nelle scorse ore, ha sposato Bader Shammas. Era uno dei matrimoni internazionali più attesi dell’anno. A dare la notizia del fatidico “sì” è stata data dal prestigioso magazine People, che ha reso noto che la star è convolata a nozze venerdì 1 luglio – vale a dire nel giorno in cui ha compiuto 36 anni -, scambiandosi le promesse eterne con Sahammas, consulente finanziario di origini arabe con il quale fa coppia da qualche tempo.

La conferma che le nozze hanno avuto luogo è giunta direttamente anche dalla stessa Lohan che su Instagram, lungo la mattinata di sabato 2 luglio, ha dedicato un dolce messaggio al neo marito. Così via social la newyorkese, a corredo di uno scatto in cui si è immortalata mentre ha avvinghiato in un caloroso abbraccio Shammas: “Sono la donna più fortunata del mondo. Mi hai trovato e sapevi che volevo trovare la felicità e la gioia, tutto allo stesso tempo. Sono meravigliata che tu sia mio marito. La mia vita e il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Al momento l’interprete statunitense ha però preferito non divulgare alcuna fotografia dell’evento. Sulla cerimonia delle nozze, gli invitati all’evento e i dettagli della location che ha ospitato il matrimonio non è trapelato nulla.

Lohan e Shammas avevano annunciato il loro fidanzamento lo scorso novembre e anche in quel frangente Lindsay aveva riservato al compagno parole al miele, ribadendo che in lui aveva trovato famiglia e tutto ciò di cui aveva bisogno. Altrimenti detto, per la star, Shammas è un amore totalizzante.

Lindsay Lohan e il periodo buio tra alcol e droga

Si ricorda che Lohan, dopo essere stata una giovane prodigio del cinema a stelle e strisce, è inciampata nel circolo vizioso della droga e dell’alcol. Da allora l’interprete sta provando a risollevarsi, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista professionale, come ha spiegato anche papà Michael Lohan in un’intervista rilasciata a PageSix.

In particolare Michael ha dichiarato che la figlia sta tentando di rilanciare la sua carriera e che il suo compagno, “non un tipo di Hollywood”, è un ragazzo tranquillo che senza dubbio ha fatto il bene di Lindsay.