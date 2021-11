Lindsay Lohan si sposa: l’annuncio con anello al dito, chi è il futuro marito

Lindsay Lohan sposerà il fidanzato Bader! L’attrice ha svelato su Instagram di aver ricevuto la proposta di matrimonio e di aver detto sì. In realtà non ha raccontato in modo dettagliato cosa è accaduto e come il fidanzato le ha chiesto di sposarlo, ma ha lasciato intuire chiaramente la novità. Lindsay ha postato stamattina su Instagram una serie di fotografie insieme al fidanzato mostrando l’anello al dito. Un chiaro simbolo di matrimonio in arrivo. Ha anche usato l’emoji dell’anello nella didascalia, dove si è limitata a dichiararsi innamorata della sua dolce metà.

Lindsay Lohan e Bader si sposeranno molto presto dunque, lei lo ha definito “il mio amore, la mia vita, la mia famiglia, il mio futuro”. Queste le parole usate nella didascalia che annuncia il matrimonio, a cui ha aggiunto appunto l’emoji dell’anello. Negli scatti sui social i due sorridono e si abbracciano, si guardano innamorati e in ogni fotografia si nota l’anello della promessa di matrimonio. La coppia non si è mai mostrata insieme prima dell’annuncio ufficiale del loro fidanzamento, resistendo quindi ai gossip che da tempo circolavano su di loro.

L’attrice è riuscita a tenere la sua storia d’amore lontana dai riflettori fino a quando lei stessa ha deciso di uscire allo scoperto. Starebbero insieme da circa due anni, però, visto che ci sono stati avvistamenti prima della pandemia. Adesso però ha deciso di condividere la sua felicità con i milioni di follower su Instagram. Lindsay Lohan convolerà presto a nozze, ma chi è il promesso sposo dell’attrice?

Bader, futuro marito di Lindsay Lohan, è un 34enne che nella vita si occupa di finanza. Molto lontano dal mondo dello spettacolo, di lui si conosce il minimo indispensabile. Ha frequentato l’Università di Tampa e la University of South Florida, studiando sia Ingegneria Meccanica sia Finanza. Al momento lavora a Dubai presso una banca. Precisamente il suo ruolo è quello di assistente del vicepresidente dalla Credit Suisse. Su Instagram il suo profilo è blindatissimo e conta pochi follower, questo a dimostrazione del fatto che preferisca rimanere lontano dai riflettori.