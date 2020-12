Lily Collins: il matrimonio con Charlie e quella rivalità con Kristen Steward

Non potrebbe andare meglio di così per la protagonista dell’action movie Disney dedicato a Biancaneve che a breve sposerà anche il suo principe nella vita reale

Lily Collins sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. La sua carriera continua a gonfie vele, il suo ruolo come protagonista nella serie tv Netflix, Emily in Paris, ha riscontrato un vero successo. E anche dal punto di vista sentimentale nulla potrebbe andare meglio.

A settembre 2020 è stata proprio la figlia del noto musicista, Phil Collins ad annunciare con un post su Instagram di aver accettato la proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato Charlie McDowell. Il regista californiano, figlio dell’attore britannico Malcolm McDowell e dell’attrice statunitense Mary Steenburgen, ha deciso di chiedere il sposa la ragazza dopo un anno di fidanzamento.

La gioia della coppia è esplosa sui loro social. Lily e Charlie hanno deciso di ufficializzare la loro relazione e di sposarsi quanto prima, probabilmente proprio nel 2021. La dedica dell’attrice è stata subito ripresa da tutti i media mondiali e ha fatto commuovere i tanti romantici fan della coppia.

“Ti ho aspettato per tutta la mia vita e non vedo l’ora di passare la nostra vita insieme” – ha scritto la Collins a corredo dell’immagine che evidenzia l’anello di fidanzamento. I due vivono insieme e sono molto affiatati.

In attesa del grande evento si lasciano andare a scatti divertenti che spesso l’attrice pubblica sul proprio profilo Instagram. Insieme hanno un bellissimo cagnolino che trattano come un figlio e al quale dedicano tante tenere foto.

Una storia d’amore da favola, come quella che lei stessa ha interpretato come protagonista in Biancaneve, nel 2012, al fianco di Julia Roberts.

Sono ormai lontani i tempi in cui si discuteva della grande rivalità con l’attrice statunitense Kristen Steward. Entrambe proprio nel 2012 si trovarono a scontrarsi cinematograficamente con le due rivisitazioni del classico Disney. Le due attrici hanno interpretato la stessa principessa ma con vesti e temi totalmente diversi e contrapposti.

Da un lato Lily Collins e la sua Biancaneve colorata e ironica del regista Tarsem Singh, al fianco di Julia Roberts. Dall’altro Kristen Stewart: una principessa guerriera per il film diretto da Rupert Sanders, Biancaneve e il cacciatore.

Per lungo tempo si è pensato che tra le due non corresse buon sangue e che entrambe fossero in fitta competizione. In fondo il loro percorso professionale è stato molto simile e sono molto vicine anagraficamente.

Ma sia Lily che Kristen hanno sempre negato la rivalità. Proprio in concomitanza con l’uscita dei due film sulla principessa Disney, la Collins affermava che nessuna delle due si sentiva in competizione con l’altra. In fondo, avevano poco più che vent’anni.

In un’intervista a La stampa del 2021 diceva: