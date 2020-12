Kristen Stewart, coming out: “Non è facile”, come hanno reagito i genitori

Kristen Stewart parla del suo coming out in una nuova intervista sul settimanale F. L’attrice, nota soprattutto per il suo ruolo di Bella nella sega Twilight, si racconta a cuore aperto ed entrando nel dettaglio spiega come ha affrontato la situazione. Pensa di aver preso realmente coscienza di sé quando aveva circa 22 anni. In quel periodo, nella sua mente tutto è diventato più chiaro. Per Kristen l’amore non ha etichette e oggi finalmente vive con serenità il suo orientamento. Ha fatto coming out nel 2017 e fortunatamente con i suoi genitori non è stato un momento traumatico. Prima, però, ha pensato che sua madre e suo padre avrebbero potuto accettare “la vera Kristen”.

“Quando torni in famiglia da adulta, diversa da com’eri da bambina, ti accorgi subito che gli altri faticano a capire il tuo cambiamento, lo considerano una minaccia, una rottura. Sentirsi non accolti, non a casa’, è doloroso”.

In moltissimi casi accade proprio questo, ma la Stewart confessa: “Per fortuna con i miei non è stato traumatico”. A questo punto, l’attrice dà un consiglio a chi si sente spaventato dal coming out: dirlo subito ai propri genitori, in quanto se ne va del futuro. Sa bene che compiere questo passo importante “non è facile”, in quanto c’è ancora abbastanza diffidenza. Proprio per cambiare le cose, secondo Kristen, bisognerebbe fare un passo alla volta. Ad esempio, consiglia alle famiglie di far vedere ai propri figli una commedia di Natale come quella di cui lei è protagonista.

Non ti presento i miei è la nuova pellicola che vede la Stewart interpretare una ragazza che vuole chiedere la mano della sua fidanzata al padre di quest’ultima. A detta di Kristen, mostrando questo genere di film, è possibile permettere ai figli di identificarsi e di vivere la propria identità in modo sereno e tranquillo. Non c’è niente di più bello per l’attrice sapere che qualcuno possa aver trovato il coraggio di vivere l’oritentamento con naturalezza in ciò che ha fatto lei.

Oggi Kristen Stewart sta insieme alla sceneggiatrice Dylan Meyer, da ormai più di un anno. Infatti, la relazione è iniziata a settembre del 2019. Tentano di vivere la loro storia d’amore in privato, con discrezione. Circa un mese fa sull’account Instagram di Dylan è comparsa una foto che la ritrae in compagnia dell’attrice. Si tratta di uno dei rarissimi gesti pubblici della coppia.