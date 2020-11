Lillo Petrolo, Covid: “Corpo a corpo violento” con il virus, il racconto

Lillo Petrolo, 58 anni, dopo il ricovero è tornato sui social dando notizie delle sue condizioni di salute. Il comico del duo Lillo e Greg ha annunciato di essere sulla strada della guarigione, ribadendo però che il coronavirus, da cui è stato contagiato nelle scorse settimane, è una malattia assolutamente da non sottovalutare. Si ricorda che pochi giorni prima della fine di ottobre, Petrolo, intervenendo in collegamento a Linea d’Ombra, il Festival del cinema di Salerno, rendeva noto a Boris Sollazzo, direttore artistico della kermesse, di aver contratto il Covid.

L’attore, nel post divulgato sui social nelle scorse ore, ha dichiarato di aver trascorso “momenti difficili” e di aver avuto un “corpo a corpo violento” con il virus. Alla fine, però, sta vincendo la lotta:

Al Festival cinematografico Linea d’Ombra, come sopra detto, Petrolo aveva lanciato l’appello a cittadini, colleghi e conoscenti a non prendere sottogamba il Covid, invitandoli a non commettere leggerezze. Inoltre aveva aggiunto che nel suo caso particolare il coronavirus lo stava aggredendo da diversi giorni. E a quanto pare ha continuato a creargli problemi di salute, visto che soltanto oggi, a circa 10 giorni dall’annuncio della positività (quando si pronunciò stava male già da almeno un paio di settimane), ha reso noto di vedere la luce in fondo al tunnel.

Lillo Petrolo è noto per aver dato vita, assieme a Claudio Gregori, al duo comico Lillo e Greg. I due si sono conosciuti negli anni Ottanta, quando entrambi lavoravano in una casa editrice di Roma come autori di fumetti comici.

Covid, morto Stefano D’Orazio dei Pooh

Il Covid ha mietuto un’altra personalità popolare nelle scorse ore: Stefano D’Orazio, storico batterista e cantante dei Pooh, è scomparso dopo aver contratto il virus. Era ricoverato da circa una settimana ed era affetto anche da una patologia pregressa. Con il contagio da coronavirus le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente.

Nelle scorse ore sui social sono stati tantissimi, tra fan, amici e colleghi, a ricordarlo. Particolarmente addolorate Barbara d’Urso ed Emanuela Folliero. La prima condivideva con il musicista un profondo legame di amicizia (è stata sua testimone di nozze nel 2017), la seconda ha vissuto con lui una love story parecchi anni fa.