Ligabue, il video omaggio a Mario: chi era e dove si trova il mitico bar

Si è spento all’età di 80 anni Mario Zanni, il barista di San Martino in Rio (Reggio Emilia), che venne reso celebre da alcuni testi indimenticabili di Luciano Ligabue. Su tutti l’immortale “Ci vediamo da Mario, prima o poi“, verso che ha segnato un’epoca e incluso nel brano ‘Certe Notti’. Oggi, a poche ore dalla scomparsa, la rockstar rende omaggio al barista pubblicando un video a lui dedicato. Un modo anche per smentire alcune fastidiose voci iniziate a trapelare durante la mattinata sul web dove qualcuno della stampa ha voluto aizzare una polemica inesistente, chiedendosi perché il cantante non avesse ancora speso un pensiero su Mario.

Dove si trova il Bar Mario di Ligabue e chi era Mario Zanni

Mario Zanni ha speso una vita intera dietro al bancone. Quel bancone che incrociò spesse volte un Luciano Ligabue in erba, quando la fama ancora doveva arrivare. Il bar Mario non è solo una leggenda (come qualcuna ha detto durante gli anni), ma è esistito davvero. Tutt’ora è aperto, seppur con un’altra gestione e in un altro luogo. Quello a cui fa riferimento il Liga nelle sue canzoni, a metà anni Ottanta, si chiamava bar River e si trovava in via Forche, nel piccolo comune di San Martino in Rio, vicino a Correggio, luogo d’origine dell’artista. Ed è proprio al River che Luciano e la sua band dell’epoca passavano spesso le serate tra chiacchierate, suonate e bevute. Ricordiamo che al locale Ligabue ha dedicato anche una canzone specifica intitolata ‘Bar Mario’.

Bar Mario meta di pellegrinaggio dei fan di Ligabue

Come prima accennato il bar di Mario, quello cantato dalla rockstar, si trovava in via Forche a San Martino in Rio. La gestione traslocò nel 2001 in via della Resistenza, al ‘Piccolo Bar’, dove Mario aveva continuato a dare una mano insieme alla moglie Cordiana alla figlia Elisa. Dopo il successo ottenuto da Ligabue, il locale in via Forche è stato meta di pellegrinaggio di tantissimi fan, curiosi di vedere che sembianze avesse il posto mitico citato nei brani del loro beniamino e ancor più curiosi di sapere chi fosse il ‘Mario’.