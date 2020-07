Ligabue, morto Mario: titolare bar di Certe Notti e canzone omonima

È venuto a mancare uno dei protagonisti di diverse canzoni di Ligabue: Mario. Anche chi non è un fan del cantautore lo conosce bene. Al bar dell’uomo ha persino dedicato un intero brano (chiamato Bar Mario) e lo ha citato in Certe Notti (“Ci vediamo da Mario prima o poi”), I duri hanno due cuori e Walter il Mago. Una notizia che ha scosso tutti i fan di Luciano Ligabue, che hanno fatto sentire, attraverso dei messaggi social di condoglianze, tutto l’affetto nei confronti del titolare del bar. Ligabue aveva passato tanto tempo in quel locale, dove ha scritto anche diverse sue canzoni (che poi sono diventate dei grandissimi successi); era la meta preferita della sua vecchia band Orazero. Tutti componenti brindavano, dopo una serata in musica, e mangiavano insieme il famoso gnocco fritto. Mario ha sempre creduto nel cantautore di Correggio, che ha deciso di dedicargli un interno brano come segno di riconoscenza.

Morto Mario, celebre titolare del bar che ha ispirato Luciano Ligabue

La notizia della morte di Mario Zanni è stata battuta da Il Resto del Carlino. L’uomo aveva 80 anni ed è venuto a mancare a causa di alcuni problemi di salute legati alla sua età. Lui era il gestore del bar Mario, dove Luciano Ligabue vi ci recava spesso e trovava anche il materiale utile nelle storie delle persone di passaggio per scrivere i suoi brani. Per il momento, il cantautore non ha scritto nulla sui suoi profili social. Magari la sua decisione è quella di mantenere il silenzio sulla scomparsa del suo amico storico. Con lui ha condiviso diversi momenti indimenticabili e i fan di Liga si sono recati spesso in quel bar, dove il loro idolo ha passato diverse sere, anche quando il locale aveva cambiato gestore.

Funerale Mario Zanni: dove e quando si terrà

Il funerale di Mario Zanni verrà celebrato l’11 luglio alle ore 15.00 presso la chiesa del paese di San Martino in Rio. La camera ardente, invece, è stata allestita alla Casa funeraria Rossi. Al rito religioso non saranno presenti solo la moglie e i figli, ma anche tutte quelle persone che hanno voluto bene al titolare del bar Mario. Probabilmente sarà presente anche Luciano Ligabue.