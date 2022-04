Ligabue, “Campovolo si farà”: annunciata la data del super concerto

Luciano Ligabue, dopo due anni di rinvii causati dall’emergenza sanitaria dettata dal Covid, ha annunciato finalmente la notizia che migliaia dei suoi fan aspettavano: il giorno esatto in cui si esibirà nella nuova Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo) in uno dei concerti più attesi dell’anno e della sua carriera. L’evento, “30 anni in un (nuovo) giorno”, sarà celebrato in un’unica data e l’appuntamento è per il 4 giugno 2o22. La manifestazione ha ottenuto l’ok del governo e, dunque, salvo clamorosi e insperati colpi di scena dell’ultima ora, si farà.

Da tempo il concerto è sold out, con oltre 100.000 biglietti venduti. Ligabue, come poc’anzi accennato, inaugurerà la Rcf Arena, spazio totalmente nuovo e creato ad hoc per la musica con una pendenza del 5%, utile a garantire una visuale e un’acustica perfette. Se i fan italiani del “Liga” vedono l’evento avvicinarsi sempre più (giugno non è così lontano), non vale lo stesso per quelli stranieri.

Infatti, alla luce del nuovo incremento dei contagi Covid in alcuni paesi europei e per tutelare il più possibile l’evento di Campovolo, gli organizzatori hanno scelto di rimandare ad ottobre i quattro concerti previsti in Europa in programma a fine maggio. Le date di Barcellona, Parigi, Bruxelles e Londra slittano così ad ottobre 2022, con il nuovo calendario che sarà annunciato dettagliatamente entro il 15 aprile.

Tutti i biglietti acquistati resteranno validi per le nuove date e chi non avesse la possibilità di partecipare agli show potrà chiedere il rimborso del biglietto. Tutte le info su www.friendsandpartners.it.

Ligabue annuncia l’evento a Campovolo e ringrazia i fan con un video

Ligabue ha commentato la notizia del via libera al concerto di Campovolo con soddisfazione, tramite un video veicolato sui suoi profili social. “In giorni orribili come questi la musica deve andare avanti, a maggior ragione”, ha dichiarato il musicista. Per quel che riguarda la guerra tra Ucraina e Russia, il rocker ha sottolineato che la sua posizione l’ha chiarita più di vent’anni fa con il brano “Il mio nome è mai più”. Il “Liga” ha poi ringraziato i 100mila fan che hanno comprato e conservato il biglietto, nonostante i continui rinvii, oltreché per la pazienza che gli hanno dimostrato.