Lidia Vella si è lasciata: con Marco? “Sono successe delle cose”

Lidia Vella si è lasciata, cosa è successo con Marco? Lei spiega: “Sono successe delle cose”

Lidia Vella è tornata single. L’ex concorrente del Grande Fratello, che pochi mesi fa aveva annunciato pubblicamente di essersi innamorata di un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo, ha fatto sapere di non essere più fidanzata. Di quello che è successo tra lei e Marco (il suo ex appunto) ne ha parlato oggi a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. “Non stiamo più insieme, da pochissimo, due tre settimane”, ha dichiarato. A lasciarlo, stando alle sue parole, pare sia stata proprio lei. Il motivo? “Sono successe delle cose di un certo spessore, quindi ho deciso di allontanarmi. Poi qualche giorno fa, circa una settimana fa, mi sono arrivate delle stories dove lui era con una ragazza, dove addirittura mi dicevano che era a fare una trasferta d’amore, però non so se è vero”, ha spiegato l’ex gieffina.

Lidia Vella parla della fine della sua relazione con Marco: “La mia coscienza è limpidissima”

Lidia Vella, ripensando a come sono andate le cose con Marco, in radio ha ammesso di essere rimasta un po’ stranita da alcuni comportamenti di lui. “Ci tengo a precisare che da parte mia non ho deciso di allontanarmi per mancanza di sentimento e non so dirti se lui oggi stia con quest’altra ragazza. Io dopo aver visto determinate cose non l’ho nemmeno più contattato. Io non so se lui stia con questa ragazza, quindi non voglio puntare il dito o dire che lui mi abbia tradita. Io mi posso fare un’idea però non è detto che sia così”, ha confessato. La stessa poi, oltre a confermare i progetti di convivenza, ha affermato: “Parlava d’amore, di matrimonio anche di figli… alla fine poi noi tutti facciamo i conti con la nostra coscienza. La mia è limpidissima, camminerò sempre a testa alta”.

Lidia Vella è tornata single ma l’ex gieffina non si abbatte: “Stare male per un uomo non ne vale la pena”

Lidia Vella, comunque, sta reagendo bene alla rottura con Marco. “All’inizio stavo male, poi mi sono ripresa. Sono serena”, ha raccontato durante il suo intervento in radio. “Oggi, però, come oggi posso dirti che stare male per un uomo non ne vale la pena, ho preso delle batoste in passato e sto facendo un percorso con me stessa. Sono tornata ad amarmi e non posso tornare indietro”, ha poi specificato la bella siciliana.