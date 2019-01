Lidia Vella e il nuovo fidanzato Marco fanno sul serio: “Presto la convivenza”

Grande Fratello, Lidia Vella oggi: felice col nuovo fidanzato Marco

Periodo entusiasmante per Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello. La siciliana si è lasciata alle spalle la tormentata storia d’amore con Alessandro Calabrese e oggi è più che mai serena accanto al nuovo fidanzato Marco. I due si conoscono da poco ma sono innamoratissimi e fanno già progetti di vita insieme. “È vero stiamo insieme da poco, ma già ci sono progetti importanti. Dopo la relazione passata durata otto anni, oggi non mi precludo più niente. Non mi faccio più problemi o metto paletti”, ha confidato la 27enne a Non succederà più, il programma radiofonico di Giada Di Miceli, in onda su Radio Radio. “La convivenza non è da escludere, Marco vive già da solo”, ha dichiarato la catanese, che è stata intervistata proprio in compagnia della sua dolce metà.

Lidia Vella e Marco pronti per la convivenza a Milano

Marco, che è di Pordenone ma vive da tempo a Milano, ha conosciuto Lidia grazie ad un amico in comune. Per entrambi è stato un colpo di fulmine e qualche settimana dopo il primo incontro sono avvenute le presentazioni in famiglia. “Siamo fidanzati in casa”, ha fatto sapere la web influencer. “I miei genitori sono molto felici. Mia madre ama Lidia”, ha rivelato Marco. Mentre Lidia ha aggiunto: “La cosa è reciproca e per me questo è molto importante”. Prima di conoscere Lidia Marco non ha avuto altre relazioni serie. “Lei è la prima, mi ha travolto. Mi sono innamorato della sua dolcezza”, ha precisato il ragazzo.

Lidia Vella e Marco: pronti per il primo viaggio insieme

In attesa di ufficializzare la convivenza, Lidia e Marco sono pronti per il primo viaggio di coppia. “A Pasqua partiamo anche se non abbiamo ancora deciso la meta. Forse andiamo a Cannes”, ha affermato il fidanzato della Vella.

L’audio dell’intervista a Lidia Vella e fidanzato: