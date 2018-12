Lidia Vella risponde ad Alessandro Calabrese: “Ci doveva pensare prima”

Lidia Vella risponde ad Alessandro Calabrese sul web

Dopo le rivelazioni di Alessandro Calabrese sulla sua ex Lidia Vella, ecco che arriva la risposta di quest’ultima. I due ex gieffini tornano, infatti, a far parlare della loro tormentata e lunga storia d’amore. Proprio qualche giorno fa, il romano è tornato a far chiarezza su quella che è stata indubbiamente la relazione più importante della sua vita. E, anche se oggi tra i due è più che spenta qualsiasi speranza, Calabrese ci tiene a rivelare quanto la gemella siciliana sia stata fondamentale per lui. Ha, infatti, ammesso di aver fatto di tutto per lei, compreso il trasferimento a Milano. Ma, visto il veloce scorrere delle notizie, Lidia Vella dopo aver appreso dal web le parole del suo ex fidanzato, ha volutamente deciso di rispondere.

Ecco la risposta di Lidia Vella dopo le parole di Alessandro Calabrese sulla loro passata storia d’amore

Da come si è potuto facilmente intuire all’interno della Casa del Grande Fratello, Alessandro stava completamente sotto un treno per la Vella. E, nonostante il flirt non indifferente con Federica Lepanto, vincitrice di quell’edizione, tra i due fidanzati si era comunque riscoperta una certa passione. Dopo il programma e un ritorno di fiamma, nonostante il forte amore di Alessandro, la coppia aveva scelto di interrompere la storia. Qualche ora fa, proprio Lidia Vella, ad una delle tante domande su Instagram, ha risposto in merito a quanto detto dal suo ex.

Alessandro Calabrese ama ancora Lidia

La domanda che le viene posta sui social è: “Alessandro dice di amarti ancora. Non avrebbe dovuto pensarci prima?”. Lidia ha risposto: “Penso che bisognerebbe vivere di momenti e non di ricordi. Penso che bisognerebbe saper amare quando la persona ce l’hai e non quando l’hai persa. Penso che bisognerebbe andare avanti”. Parole forti, queste di Lidia. Parole che lasciano intendere che tra i due, ad aver sbagliato, è stato proprio il romano.