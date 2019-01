Lidia Vella senza freni: il lungo e duro attacco ad Alessandro Calabrese

Lidia Vella senza freni: il lungo e duro attacco all’ex fidanzato Alessandro Calabrese

Nelle ultime ore sui social si sta consumando uno scontro senza esclusione di colpi tra Alessandro Calabrese e Lidia Vella. L’ex gieffina, da quando ha ufficializzato la sua storia con Marco, si è vista attaccare – direttamente e indirettamente – dal suo ex su Instagram. E Alessandro, come molti avranno visto, non si è certo risparmiato in critiche. Calabrese, nello specifico, avrebbe accusato di Lidia di essersi fidanzata solo per interesse perché, secondo lui, l’uomo con cui ha deciso di stare lei adesso non è esteticamente attraente. A queste parole, allora, la Vella ha prima replicato seccamente. “Si commenta da solo” aveva scritto ieri sui Instagram. Nella notte, però, qualcosa deve essere successo. Non sappiamo cosa, ovviamente, ma poche ore dopo l’ex concorrente del Gf si è lasciata andare in un lungo e duro sfogo contro il suo ex. “Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto e, in tutta onestà, non avrei nemmeno voluto” ha esordito dicendo Lidia Vella su Instagram stories.

Lidia Vella sbotta su Instagram: “Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto”

La storia con Alessandro? “Sono stata sminuita in uno studio televisivo da colui che il giorno prima diceva di amarmi e che ho ritrovato in una sedia rossa a corteggiare un’altra. E sono stata in silenzio” ha spiegato Lidia Vella. “Quello che dirò non sarà dettato dalla rabbia” ha poi ribadito la sicialia”E non avrà il fine di ferire, è frutto di risposte, consapevolezza e di difesa da attacchi gratuiti intenti solo a ferire”. Riguardo alle offese di Alessandro Calabrese, inoltre, Lidia Vella oggi ha specificato: “Con Alessandro ci ho provato e riprovato fino a qualche mese fa. Non sono mai stata mantenuta da nessuno. Anzi, sono sempre stata una persona molto generosa anche economicamente quando mi è stato chiesto e l’ho fatto in silenzio per proteggere l’immagine di chi, col senno di poi, non se lo meritava”.

Lidia Vella contro Alessandro Calabrese: i discorsi sulla bellezza estetica? “Li trovo di una bassezza inaudita… Marco è bello dentro e fuori”

In merito alla sua relazione, finita male, con Alessandro Calabrese, in fine, Lidia ha dichiarato: “Ho investito speranze e sogni in una famiglia. Ho preso anche una casa per concretizzare questi sogni, in cui sono stata lasciata da sola. Non ho respirato per mesi e non ho vissuto veramente per anni. Quegli anni non me li ridarà nessuno”. La stessa, poi, ha concluso il suo lungo sfogo dicendo: “Mi hanno ferito alcuni vostri commenti, ma poi mi sono abituata. Riguardo ai discorsi futili sulla bellezza, che trovo di una bassezza inaudita, voglio precisare che Marco non è solo bello dentro, ma lo è anche fuori. La bellezza esteriore è effimera e temporanea. Per me le persone belle sono le persone vere. Sono quelle che non provano invidia, non giudicano. Sono quelle che sono rimaste e mi hanno salvata. Mai permetterò di farmi trattare come non merito”.