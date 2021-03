Lidia Vella contro Andrea Di Carlo, ex di Arisa: la rivelazione inaspettata

Continua a tenere banco la rottura improvvisa tra Arisa e Andrea Di Carlo. La cantante e il manager si sono lasciati a un passo dal matrimonio, tra frecciatine e stoccate a mezzo stampa. A Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Lidia Vella si è schierata dalla parte dell’artista di Potenza, il cui vero nome è Rosalba Pippa. Lidia, nota ai più per la partecipazione al Grande Fratello nel 2015, ha duramente criticato Di Carlo, che è stato suo manager subito dopo la fine del reality show che le ha regalato la grande popolarità.

Lidia Vella non ha un buon ricordo di Andrea Di Carlo che oltre ad essere un manager è anche un autore televisivo:

“È stato il mio manager subito dopo la fine del Grande Fratello. Mi era stato assegnato da Endemol (società produttrice del GF, ndr). Non mi ha mai fatto lavorare e non voleva che cercassi lavori da sola. In più per un lungo periodo mi ha trattenuta, non riuscivo mai a svincolarmi”

Lidia Vella ha inoltre ammesso di aver appreso con stupore la notizia del matrimonio tra Arisa e Andrea Di Carlo. Così come con un certo sbigottimento Lidia ha saputo dell’intervista del manager in cui si lamentava del fatto che Arisa non l’abbia nominato durante l’ospitata a Domenica In.

“Mi sembra più un dittatore che un compagno. Sono davvero dispiaciuta per Arisa”

La storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo

Arisa e Andrea Di Carlo si sono conosciuti nell’estate 2020 e da allora non si sono più lasciati. Il primo incontro è avvenuto per lavoro: grazie ad Andrea Rosalba è riuscita ad ottenere il ruolo di Professoressa ad Amici di Maria De Filippi. Lavorando insieme è scoccata la scintilla e Di Carlo ha fatto la proposta di matrimonio ad Arisa.

La coppia aveva addirittura fissato la data di nozze: 2 settembre 2021. Dopo il Festival di Sanremo, però, il fidanzamento è stato rotto. Andrea ha lasciato Arisa che, a suo dire, sarebbe ancora coinvolta emotivamente dal suo ex fidanzato. L’artista, dal canto suo, ha replicato sostenendo che il manager era troppo possessivo e geloso.