Lidia Vella: “A Temptation alcol a fiumi. Lepanto? Cose top secret”

Lidia Vella: “A Temptation Island alcol a fiumi. Lepanto? Cose top secret”

Ricche e succose anticipazioni a Non succederà più, la trasmissione radiofonica di Radio Radio condotta da Giada De Miceli. Lidia Vella ha parlato a ruota libera della nuova edizione di Temptation Island rivelando diverse chicche. Si è parlato in particolare di Federica Lepanto, ex gieffina – ebbe un flirt con Alessandro Calabrese (ex di Lidia) – e oggi tentatrice, che nella prima puntata del reality si è avvicinata pericolosamente a Massimo Colantoni, fidanzato di Ilaria Teolis.

Le rivelazioni di Lidia Vella

Lidia e Federica oggi sono amiche. Gli attriti del passato sono stati appianati. “Non mi sento di giudicarla”, confessa la Vella a proposito dell’esuberanza della Lepanto a Temptation, spiegando che nella trasmissione ci sono particolari dinamiche. “Il ruolo di tentatrice – aggiunge – può essere quello di chi ti ascolta, di chi ti dà consigli, senza il bisogno di far qualcosa. Penso che per questo sia stata criticata. Sicuramente la si nota“. Quindi? Ha esagerato con Masismo? “Da fuori ti dico di sì, ma non conosco le dinamiche che si sono create”. Le due si sono sentite finite le riprese televisive? “Sì, ma so cose che non posso dire. Non è entrata nei particolari perché ci sono cose super top secret. Ci sono in ballo delle penali. Mi ha accennato qualcosa comunque”.

“Federica si aspettava che andasse un po’ meglio. Però mi ha parlato di un percorso stupendo”

Lidia dice che, secondo lei, Massimo non è proprio il tipo della Lepanto: “Credo che il suo prototipo non sia lui. Secondo me non gli piaceva. Già uno che è fidanzato che si approccia così, non credo possa piacergli”. La Vella sostiene poi che a Temptation si bevano diversi alcolici: “Credo che di alcool ce ne sia a fiumi”. Bevono i concorrenti? “Sì sì”, conferma Lidia che poi chiude con Federica: “Forse aveva aspettative più alte, anche per quello che ha scritto su Instagram. Si aspettava che andasse un po’ meglio. Però mi ha parlato di un percorso stupendo”.