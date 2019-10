Lidia Schillacci, il fidanzato Luca Favilla allo scoperto: il messaggio prima di Tale e Quale Show

Lidia Schillaci e Luca Favilla allo scoperto. Ormai non è più un mistero che il cuore dell’interprete batta per il volto noto di Ballando con Le Stelle, nonché ex allievo di Amici di Maria De Filippi. A urlarlo ai ‘quattro venti televisivi’ è stata pochi giorni fa Caterina Balivo che, durante l’ospitata a Vieni da Me della cantante impegnata attualmente a Tale e Quale Show, ha fatto chiaramente intendere che la relazione che Lidia tiene lontano dai riflettori mediatici sia quella condivisa con Favilla. E ormai, visto che la love story è ormai di dominio pubblico, la coppia è diventata anche sempre più social. Così, poco prima dell’inizio dell’ultimo appuntamento del talent di Rai 1, Favilla ha scritto un messaggio alla fidanzata.

“Come fa a non piacere dico io”. Luca e le dolcezze per Lidia

Sotto all’ultimo post Instagram di Lidia, Luca si è fatto vivo, scrivendo una ‘dolcezza’ per la compagna: “Come fa a non piacere dico io”. Una fan ha prontamente ribattuto: “Già, chissà perché tu dici questo”. Favilla ha avuto l’ultima parola: “Se lei è dotata di orecchie può anche capirlo da sola”. Insomma, la coppia si nasconde sempre meno, nonostante continui a mantenere molta privacy sulla relazione. La stessa Lidia ha di recente dichiarato di essere allergica ai riflettori gossippari e di preferire un basso profilo mediatico, almeno per quanto riguarda la sua situazione sentimentale.

Caterina Balivo, quando la curiosità vince

L’ufficialità del fidanzamento tra Luca e Lidia è stata data in diretta tv a Vieni da Me. E la modalità è stata alquanto curiosa. La Balivo ha prima stuzzicato la Schillacci sulla sua situazione sentimentale e poi è andata a fondo, scoperchiando il nome di Favilla. Nella fattispecie, quando la cantante ha ammesso di essere impegnata, senza però voler rivelare il nome del compagno, Caterina non si è data per vinta. Ha quindi pescato un tweet di un utente ben informato che ha scritto che il cuore dell’interprete batteva per il danzatore di Ballando con le Stelle. Mostrato il cinguettio alla Schillaci, da quest’ultima ha ricevuto un gesto di assenso in diretta tv. Missione compiuta e scoop dato!