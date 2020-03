Licia sostiene Valeria, la Elia lancia accuse: “È una macchina da guerra”

Licia Nunez sostiene Valeria Marini al GF Vip: Antonella Elia non ci sta e attacca

Sembra essere ormai giunta al capolinea l’amicizia tra Licia Nunez e Antonella Elia al Grande Fratello Vip. La nota attrice, nella puntata di ieri, ha preso prontamente le difese di Valeria Marini e questo non poteva non essere notato dalla showgirl. Le due hanno iniziato questa esperienza nella Casa instaurando un bellissimo rapporto di amicizia, che con il passare del tempo si è rovinato. Ora Antonella si ritrova a fare delle considerazioni sulla sua vecchia alleata non molto carine. Infatti, la Elia appare profondamente delusa dal comportamento di Licia e in confessionale si lascia andare a un piccolo sfogo. Non è la prima volta che Antonella si scaglia contro la Nunez, ma questa volta pare aver perso tutta la fiducia che aveva nei suoi confronti. Ciò che oggi pensa la Elia è che Licia passi da un gruppo all’altro, portando avanti una strategia. A detta di Antonella, l’attrice de Le tre rose di Eva avrebbe intenzione di arrivare fino alla fine, ma senza di lei.

Licia Nunez delude Antonella Elia: l’attrice al GF Vip resta ferma nella sua posizione

Nel corso della puntata di ieri, Signorini ha trattato ovviamente la questione riguardante gli scontri tra Antonella e Valeria. Quest’ultima ha sempre sostenuto di non aver mai agitato il suo rosario di fronte alla Elia per allontanare energie negative. Ad appoggiare le parole della Marini, nella serata di ieri, ci ha pensato appunto Licia. Antonella ha subito notato la presa di posizione dell’amica e ha poi mostrato la sua disapprovazione. Dopo la puntata, la Nunez intanto rimane ferma nella sua posizione, sebbene sembri non schierarsi apertamente dalla parte di una delle due litiganti. Semplicemente l’attrice in confessionale spiega di aver detto, in puntata, ciò che pensava.

Antonella Elia contro Licia Nunez: la showgirl accusa nuovamente l’attrice

In confessionale al GF Vip, Antonella si dichiara nuovamente delusa da Licia: “Lei vuole arrivare fino in fondo, io non faccio più parte del suo gioco. Lei si è messa dalla parte che crede essere la più forte. Licia è una macchina da guerra”. Nel frattempo, a prendere le difese della Elia ci pensa Sossio Aruta, che già nella serata di ieri aveva dichiarato di non approvare le provocazioni di Valeria e Fernanda Lessa.