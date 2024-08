Licia Colò sbalordisce: “Matrimonio finito, cos’è davvero accaduto”

La fine del matrimonio con l’ex marito Alessandro Antonino, la scoperta di avere una sorella a 35 anni e l’amore vissuto con Nicola Pietrangeli: Licia Colò si è raccontata a ruota libera, confidandosi apertamente lungo le colonne del Corriere della Sera. Ha parlato anche dei suoi genitori. Quando racconta della madre riferisce di una persona “pazzesca”. Prima insegnante alle elementari e poi sua manager e consigliera. “La mia più cara amica”, ha confidato per rimarcare la stima profonda e l’affetto smisurato provato per lei.

Licia Colò ha una sorella ‘segreta’

Licia ha amato tanto anche il padre Giancarlo, ex pilota Alitalia venuto a mancare tre anni fa. Ha scoperto che le ha dato una sorella di cui non ha saputo nulla per quasi 60 anni. I genitori della Colò si separarono quando lei era giovane. Entrambi però sono sempre stati presenti nella sua vita. A proposito di Giancarlo, la conduttrice ha spiegato che a volte capitava che “stava via sei mesi e non sapevamo dove fosse; questo succedeva dopo la pensione. Diceva di aver viaggiato tantissimo senza aver visto nulla e voleva recuperare. Dopo la sua morte ho scoperto che aveva amici in tutto il mondo, mi hanno scritto lettere bellissime”.

Spazio quindi alla scoperta di avere una sorella, conosciuta a 59 anni: “Mio padre ha scoperto che esisteva Gioia quando lei era già grande. È nata prima che lui incontrasse mia madre. Ci siamo conosciute quando è mancato, tre anni fa. Forse siamo amiche, perché ci siamo scoperte sorelle già molto grandi. Mi colpisce che sua madre l’abbia chiamata Gioia: pensi che grande amore ha avuto per la figlia, cresciuta da sola in anni in cui non era facile farlo. È una donna molto solare, mi ricorda mio padre. Stiamo cercando di costruire un rapporto. Ho due nipoti. Si sono già conosciuti con mia figlia”.

Sua figlia Liala ha 18 anni, a ottobre 19. Frutto della relazione con il suo ex marito, è l’orgoglio di mamma che la descrive come una ragazza molto indipendente. Il suo spirito libero l’ha spinta ad avviare un percorso da travel blogger. Ama viaggiare in solitaria e lavora nella moda. Di recente il magazine StarSystem le ha persino dedicato una copertina digitale. “Belle foto e ammazza!, un’intervista con uno spazio che io non ho mai avuto”, ha commentato sorridendo mamma Licia.

La fine del matrimonio con Alessandro Antonino

Capitolo ex marito e matrimonio finito. L’annuncio della rottura lo ha dato la stessa Licia Colò poco più di un anno fa, a marzo 2023. Nonostante la relazione sia naufragata, quando parla di Alessandro Antonino afferma che è stato l’amore più bello e importante della sua vita e che non ha amato nessuno come lui. La prova? “Volevamo un figlio e i medici, per errore, mi dissero che avevo una brutta malattia e che non avrei potuto averne. In quel momento il mio pensiero disperato non era per la presunta malattia, ma perché non potevamo avere un figlio. L’ho amato proprio tanto… Detto questo, è durato poco“. Poco? Da quello che si sa la love story è cominciata nel 2004 ed è giunta al capolinea nel 2023. Diciannove anni non sono proprio pochi. A questo punto Licia ha rivelato a gran sorpresa che in realtà è stata assieme di meno all’ex compagno:

“Detesto l’ipocrisia ed essere dipinti come la famigliola felice mi disturbava. Tra di noi è finita del tutto dopo 15 anni, però era finita già prima. Sono io quella che ha cercato di aggiustare il tiro. Ha deciso lui di lasciarmi? Al contrario, per Alessandro noi siamo ancora una coppia perfetta. Capisce che partendo da punti di vista così diversi, non si può arrivare da nessuna parte”.

L’amore sfiorito per Nicola Pietrangeli

E adesso? C’è qualcuno che le fa battere il cuore? No, nessun ‘lui’ all’orizzonte: “Sognerò sempre il Principe Azzurro, ma la fregatura è che non esiste: prima o poi ci scriverò un libro. Da startrekkista fanatica, sto aspettando l’ologramma dell’uomo ideale”.

Infine ha ricordato al love story vissuta con l’ex tennista Nicola Pietrangeli, di 29 anni più vecchio di lei. Oggi lui ha 90 anni: “L’età non fa la differenza, finché non diventa un limite. Oggi Nicola Pietrangeli ha 90 anni ed è inutile che ce la raccontiamo. Quando mi sono innamorata di lui ne aveva 54 e forse l’unico limite erano le rughe, chissà? Alessandro non aveva nulla più di lui”. Pietrangeli ancora oggi ha un debole per lei, come lui stesso ha dichiarato in alcune occasioni. Peccato sia lei a non averne più per lui: “Può avere tutti i deboli che vuole, io oggi non potrei stare bene con lui”.