George RR Martin ha finito di scrivere gli ultimi libri delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco

Buone notizie per i fan di Game of Thrones. George RR Martin, scrittore dell’opera letteraria dalla quale è tratta la serie HBO, ha terminato gli ultimi due libri della saga. A rivelarlo è stato uno degli attori del telefilm: Ian McElhinney. Durante una convention a San Pietroburgo l’interprete di Barristan Selmy ha confermato che Martin ha finito di scrivere gli ultimi due romanzi della storia. Dal 1996 al 2011 sono usciti solo cinque libri sulle avventure di Westeros: Il Trono di Spade, Un gioco di troni, Tempesta di spade, Il banchetto dei corvi, La danza dei draghi.

Le parole di Ian McElhinney sui nuovi libri di Game of Thrones

“Non so se ne sappiate più di me, ma quello che mi è stato detto è che George ha già scritto i libri sei e sette. Per quanto lo riguarda ci sono solo sette libri, ma ha raggiunto un accordo con gli showrunner, David Benioff e Dan Weiss, che non li avrebbe pubblicati fino al completamento della serie”, ha detto Ian McElhinney a giornalisti e fan. Dunque, considerato che l’ultima puntata di Game of Thrones andrà in onda domenica 19 maggio, è probabile che i nuovi romanzi di Martin vengano pubblicati il prossimo autunno. I libri avranno un finale diverso dal telefilm, come annunciato tempo fa da George.

I libri di Game of Thrones avranno un finale diverso dalla serie

I romanzi de Il Trono di Spade avranno un finale diverso rispetto all’omonima serie tv. Basti pensare che ci sono stati dei cambiamenti importanti tra i due format (come ad esempio la storia tra Sansa e Bolton) e Martin non ha partecipato attivamente alla stesura della sceneggiatura dell’ultima stagione. “I punti principali della fine saranno cose che ho detto loro cinque o sei anni fa. Ma potrebbero anche esserci dei cambiamenti. E ci sarà molto da aggiungere. Posso solo dire che quando i miei prossimi due libri usciranno dovrete leggerli e scoprirlo”, ha confidato Martin qualche mese fa a Rolling Stones.