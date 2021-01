Liam Payne, la confessione: vedere il figlio è difficile a causa del Covid

Liam Payne ammette in queste ultime ore che per lui è diventato difficile vedere suo figlio Bear, di tre anni. Il motivo? A causa della pandemia del Coronavirus si ritrova a dover superare qualche ostacolo prima di poter trascorrere del tempo con il bambino. L’ex membro della band anglo-irlandese One Direction decide di aprirsi con i fan rivelando dei dettagli sulle complicazioni che sta affrontando con la co-genitorialità insieme alla sua ex Cheryl Tweedy. Il cantante britannico rivela che prima di incontrare il figlio deve necessariamente effettuare il tampone per scoprire se è positivo o negativo al Coronavirus. Sebbene viva a pochi minuti di distanza dal piccolo, Payne si ritrova comunque a dover vivere queste difficoltà, come tanti altri genitori.

Il 27enne confessa che è molto difficile per lui andare a visitare il figlio di tre anni, che vive con Cheryl. I due genitori del piccolo si sono separati nel luglio del 2018. Nonostante debba fare pochissima strada per arrivare dal piccolo, è importante per lui assicurarsi di essere prima negativo al virus. Attraverso una diretta su Instagram con il produttore Ben Winston, Payne fa uscire fuori questa sua problematica, che riguarda la sua relazione con la sua ex e il loro bambino. In particolare, rivela di essere andato a trovare il figlio giovedì. Non lo vedeva da un paio di settimane, proprio a causa della pandemia del Covid-19. Prima di poter essere sicuro del risultato negativo sul virus, deve attendere un paio di giorni, spiega. Sicuramente il cantante britannico vorrebbe vedere suo figlio ogni volta che ne sente la necessità, ma a causa del virus non può farlo. La pandemia sta sicuramente rendendo la vita complicata, per diversi motivi, un po’ a tutti.

Il piccolo vive insieme alla madre Cheryl e alla nonna Joan Callaghan in una villa del Buckinghamshire da 3,7 milioni di sterline. Liam di recente si è trasferito nelle vicinanze insieme alla fidanzata Maya Henry, affittando una villa da 5 milioni di sterline, proprio per stare il più vicino possibile a suo figlio. Al momento, in Inghilterra è in corso il lockdown, ma le regole anti contagio autorizzano i genitori separati a mantenere il contatto. Dunque, l’ex star dei One Direction può visitare il figlio. Proprio in queste ultime ore, Buckingham Palace ha fatto sapere che la regina Elisabetta II e il principe Filippo hanno fatto il vaccino.