La regina Elisabetta e Filippo vaccinati: retroscena su scelta dell’annuncio

La regina Elisabetta II e il principe Filippo hanno fatto il vaccino per il Covid-19. A comunicarlo è Buckingham Palace. La coppia reale è stata vaccinata oggi con l’aiuto di un medico della casa reale al Castello di Windsor, dove sta trascorrendo il lockdown. La regina e il duca di Edimburgo si uniscono così a più di un milione di persone che nel Regno Unito, a cui è stato dato l’ok per la somministrazione del vaccino per il Coronavirus. Come ogni cittadino britannico che ha più di 70 anni, la coppia reale ha avuto la possibilità di scegliere se vaccinarsi. Dando un chiaro messaggio al popolo, la regina ha deciso di fare il vaccino. Una mossa insolita quella che fa Buckingham Palace, che raramente fa degli annunci riguardanti le questione sanitarie e private della coppia reale.

Pare, secondo quanto riporta TheGuardian, che sia stata proprio Elisabetta II a decidere di divulgare tale informazione. Il motivo? La regina preferirebbe dire la verità sulla sua decisione, con lo scopo di evitare delle speculazioni. Ed ecco che un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato che la regina e il consorte Filippo hanno ricevuto proprio oggi, sabato 9 gennaio 2021, il vaccino. Secondo la fonte di PA Media, un medico reale ha somministrato le iniezioni direttamente nel Castello di Windsor. Ovviamente la regina e Filippo stanno rispettando le regole anti contagio e, dunque, il lockdown che c’è attualmente in Inghilterra. Rinunciando alla tradizionale riunione della famiglia a Sandringham, Elisabetta II e suo marito sono rimasti nel Castello.

A prendere bene la notizia è stato il segretario della salute, Matt Hancock, il quale si è detto felice del fatto che “Sua Maestà la Regina e il Duca di Edimburgo” abbiano ricevuto il vaccino. Si vocifera che il principe Carlo, la duchessa di Cornovaglia, il principe William e sua moglie Kate Middleton faranno sapere al pubblico quando riceveranno il vaccino. Carlo e suo figlio William erano risultati positivi al virus lo scorso anno, ma fortunatamente non hanno dovuto affrontare gravi conseguenze. Il primo monarca europeo a ricevere il vaccino è stata la regina Margherita di Danimarca.