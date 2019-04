Liam Payne dopo Naomi Campbell, beccato con una ragazza misteriosa

Liam Payne e Naomi Campbell si sono lasciati. L’ex One Direction paparazzato insieme ad una ragazza misteriosa

Aveva fatto scalpore la notizia della storia d’amore nata tra Liam Payne e Naomi Campbell. La relazione tra i due però non è durata molto. L’ex One Direction e la top model infatti si sono lasciati. Tanti gli anni di differenza tra i due e a decidere di rompere la storia è stata proprio la modella Naomi che, come riporta il The Sun, si sarebbe stancata del suo toy boy. La conferma sarebbe arrivata da alcuni amici della Campbell, mettendo così una fine alla storia di una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo e del web. Liam Payne però non si sarebbe dato per spacciato e al Coachella (il festival californiano che sta spopolando negli ultimi giorni e al quale hanno partecipato anche le star nostrane, ndr.) è stato paparazzato in compagnia di una ragazza misteriosa. Ha già dimenticato la ex Naomi e avrebbe ritrovato l’amore?

Liam Payne già fidanzato dopo Naomi Campbell? Chi è la ragazza bionda che lo segue al Coachella

Rumors dopo rumors. Liam Payne non si sta di certo disperando per la rottura con Naomi Campbell. Il cantante, che ha già un figlio con Cheryl Cole, il piccolo Bear Grey, ha partecipato al Coachella insieme ad una ragazza misteriosa e bionda, di cui per ora non sappiamo il nome e neanche cosa faccia nella vita. I due però sono stati fotografati con dei musi lunghi, Liam non era felice di esser paparazzato pochi giorni dopo la notizia della fine della sua relazione con Naomi Campbell, e nemmeno la ragazza ne sembra entusiasta, riferisce sempre il The Sun. Non sappiamo però se davvero Liam e questa ragazza abbiano iniziato una storia. Aspettiamo conferme dal diretto interessato o dai siti di gossip britannici che lo seguono molto ultimamente.

Liam Payne: tutte le relazioni con donne più grandi

Liam Payne ha una passione per le donne più grandi? Potrebbe sembrarlo dato che il cantante è stato fidanzato per ben due volte con due star di età superiore alla sua. L’ex One Direction ha avuto una relazione molto lunga con la cantante inglese, Cheryl Cole. Dalla storia, abbastanza lunga, è nato un figlio. Poi Liam è passato alla top per eccellenza, Naomi Campbell che lo ha lasciato perché si era stancata di lui.