Liam Payne, è finita con Maya Henry: lui beccato con un’altra

Brutte notizie in arrivo per i più romantici fan (quasi tutti donne, invero) di Liam Payne, artista inglese noto per essere stato per diversi anni uno dei membri degli One Direction. Poche ore fa è circolata online la notizia della fine della relazione fra il cantautore britannico e la sua storica fidanzata, la splendida e giovane modella Maya Henry.

I due, fra cui passano 7 anni (Liam Payne ha 28 anni, la Henry 21) avrebbero scritto la parola fine al loro rapporto amoroso, in realtà, già il mese scorso. Questo perlomeno è quello che riporta in anteprima assoluta il magazine MailOnline, che ha lanciato per primo l’indiscrezione.

La conferma della rottura arriva a pochissime ore di distanza dalla pubblicazione online di una serie di scatti compromettenti. Le foto, condivise da una pagina fan di Liam Payne, parlano molto chiaro: nelle immagini vediamo l’artista inglese dolcemente abbracciato ad una misteriosa ragazza, di certo non Maya Henry.

C’è però un punto ancora da chiarire. Quando la foto del fedifrago ha iniziato a circolare sul web, Maya Henry l’ha commentata con una frase che ha mandato i fan in confusione. “Vi adoro, ma smettete di inviarmi queste immagini del mio fidanzato avvinghiato ad un’altra” ha scritto la modella, utilizzando un termine, “fiancé“, che alla luce dei fatti non sembra aver molto senso. Maya Henry ha anche tenuto a specificare che quella ragazza non era lei e che la consapevolezza di essere stata cornificata era già di per sé un ottimo motivo per non voler più vedere certe cose.

I trascorsi di Liam Payne e Maya Henry: dai tira e molla al matrimonio saltato

Quella fra Payne e la Henry è una storia d’amore piuttosto travagliata. La coppia si è messa insieme nell’autunno del 2019. In un primo momento sembrava che fossero la coppia perfetta, ma qualcosa, ad un certo punto, si è rotto.

I due si erano persino promessi amore eterno. In occasione di un’intervista concessa a Good Morning America nel settembre 2020, Liam Payne aveva annunciato al modo intero di essere pronto a salire all’altare con la sua fidanzata di allora, sottolineando quando quel periodo fosse per lui particolarmente favorevole.

Poi però, qualcosa è cambiato. Liam Payne e Maya Henry si erano lasciati a giugno del 2021, per poi rimettersi insieme pochi mesi dopo, nell’agosto dello stesso anno. Adesso, visto tutto quello che è successo, sembra proprio che Liam abbia già (definitivamente, questa volta) perso la testa per un’altra.