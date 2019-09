Liam Hemsworth: dopo Miley, Lindsay Lohan ha messo gli occhi su di lui?

Liam Hemsworth è da poco tornato single, che Lindsay Lohan abbia messo gli occhi su di lui? Ecco perché

Come tutti sappiamo, Liam Hemsworth è da poco tornato single. L’attore, infatti, ha detto addio a Miley Cyrus e sta attraversando questo particolare momento in compagnia della sua famiglia. Liam, infatti, è stato visto spesso insieme a suo fratello Chris Hemsworth con il quale, di frequente, si reca a fare lunghe passeggiate. Si sa, l’ex marito dell’ex stellina Disney è un ragazzo molto attraente e, ovviamente, in tante sicuramente sognano di attrarlo nella propria rete. In più, l’attore risulta essere ancora sentimentalmente libero e ciò lo rende ancor più appetibile.

Il selfie di Liam e Chris Hemsworth e quel commento di Lindsay

Al magazine People non è sfuggito un commento lasciato da un volto a noi molto noto sotto una fotografia che ritrae i due fratelli Hemsworth insieme. Dopo che Chris Hemsworth ha pubblicato un selfie con suo fratello su Instagram, E! News ha ripubblicato il selfie sul suo profilo ed è lì che ‘l’asino è cascato’. L’attrice, Lindsay Lohan, infatti ha risposto alla foto con questa domanda: “Perché non ci siamo incontrati a Sydney o a Bondi?!?“. Insomma, la Lohan freme dalla voglia di incontrare gli Hemsworth forse perché spera di poter approfondire la sua conoscenza con Liam. Chissà se anche lui potrebbe ricambiare un eventuale interesse!

Miley Cyrus: è amore con la blogger Kaitlynn Carter

Al contrario di Liam che, scherzi a parte, è ancora solo soletto, la sua ex moglie invece sembra essersi già innamorata. Miley infatti fa ormai coppia con Kaitlynn Carter, la blogger con la quale ha trascorso delle vacanze proprio qui, in Italia, sul lago di Como. Le due appaiono sempre più legate ed affiatate, tant’è che pare che siano addirittura già andate a vivere insieme. Insomma, alla Cyrus la vita ha sorriso ancora una volta, e non c’è nulla di più bello specialmente quando si esce da un periodo difficile.