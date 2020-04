Liam Hemsworth: addio dieta vegana dopo alcuni problemi di salute

Liam Hemsworth non è più vegano: ha avuto qualche problema di salute

Liam Hemsworth non segue più la dieta vegana. A rivelarlo il diretto interessato in un’intervista concessa a Men’s Health Australia, che gli ha dedicato la copertina del numero di aprile 2020. Il fratello minore di Chris aveva iniziato a seguire il veganismo nel 2015, insieme all’ex moglie Miley Cyrus. Ma negli ultimi anni, complice alcuni problemi di salute, l’attore di Hunger Games è stato costretto a cambiare il suo regime alimentare. In particolare Liam ha avuto dei calcoli renali, sorti proprio a causa di alcune sostanze dovute alla sua dieta. Oggi il 30enne è tornato a mangiare un po’ di tutto ma soprattutto a fare sport in maniera regolare, un’abitudine che lo aiuta sia fisicamente sia mentalmente.

Perché Liam Hemsworth ha smesso di seguire la dieta vegana

Liam Hemsworth è stato vegano per ben quattro anni. Un regime alimentare che condivideva con l’ex moglie Miley Cyrus, dalla quale ha divorziato proprio lo scorso anno. Nello stesso periodo della separazione Liam ha cominciato ad avere dei problemi di calcoli renali. “I primi due anni di dieta vegana sono stati incredibili. Mi sentivo più forte, più energico, andava tutto alla grande”, ha ammesso Hemsworth alla rivista australiana. La situazione è cambiata quando sono spuntati questi calcoli, che si sono formati per un’eccessiva quantità di ossalato. “Facevo abuso di spinaci, latte e burro di mandorle ed altre proteine vegane. Pensavo di fare bene ma dopo questo problema di salute mi sono dovuto fermare”, ha puntualizzato l’interprete.

Oggi Liam Hemsworth è tornato ad avere una dieta più completa

“Nonostante la mia esperienza, non mi sento di sconsigliare la dieta vegana. Se qualcosa vi fa stare bene continuate a farla senza problemi. Io mi sono dovuto fermare”, ha chiarito Liam Hemsworth, che oggi è tornato a mangiare un po’ di tutto e a fare quotidianamente sport. È tornato pure ad amare: dopo la dolorosa separazione da Miley Cyrus è felice accanto alla modella 21enne Gabriella Brooks.