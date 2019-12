Liam Hemsworth ha una nuova fidanzata? Ecco con chi è stato beccato

Liam Hemsworth, dopo Miley Cyrus, ha trovato un nuovo amore? L’attore beccato con una ragazza

Non c’è dubbio. Se c’è un evento di cui si è molto parlato in questo 2019 è stato il divorzio avvenuto tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. La cantante e l’attore si sono detti ufficialmente addio dopo anni d’amore, in cui hanno dovuto attraversare anche qualche tempesta. L’annuncio della loro separazione ha sconvolto i fan dei due che credevano tanto nel loro amore e che mai avrebbero immaginato di ricevere una notizia simile. Dopo l’annuncio, sono state diffuse molteplici notizie. Alcune vere e alcune false. Miley sembrava aver ritrovato la serenità accanto alla blogger Kaitlynn Carter, ma la storia è poi finita fulmineamente. In seguito, all’ex stellina Disney sono stati appioppati altri flirt mentre di Liam si è sempre detto che si era ‘ritirato a vita privata’. Aveva scelto di passare un lungo periodo insieme alla sua famiglia, al fratello Chris e ai suoi amici, dando poco importanza alla sua vita sentimentale.

Liam Hemsworth: è Gabriella Brooks la sua nuova fidanzata?

Ora, però, le cose sembrano essere cambiate. Perché l’attore ventinovenne è stato beccato con una ragazza. A diffondere la notizia è stato il Daily Mail con tanto di fotografie dove si vede il giovane andare in giro in ‘dolce compagnia’. Lei si chiama Gabriella Brooks, ha 22 anni, è australiana e di mestiere fa la modella. Liam sembra fare sul serio perché pare aver già presentato la sua nuova fidanzata alla mamma e al papà.

Le donne di Liam Hemsworth dopo la fine con Miley Cyrus

Comunque sia, Gabriella non è la prima ragazza con cui Liam si frequenta dopo la separazione con la cantante. Sembra infatti che ad ottobre, l’attore sia stato legato per un po’ alla sua ‘collega’ Maddison Brown. Si racconta che i due si siano visti per qualche appuntamento ma che, sfortunatamente, le cose non sono andate come previsto. E la Cyrus? Beh, lei si gode la sua relazione con Cody Simpson. E da ciò che si vocifera, pare anche loro due facciano sul serio!