L’ex tronista Giorgia Lucini si è sposata: foto, abito e dettagli del matrimonio

Giorgia Lucini, nota ex tronista di Uomini e Donne, si è sposata. Domenica 20 luglio ha detto sì al neo marito Federico Loschi, professione cestista. I due fanno coppia da diversi anni e hanno avuto due figli, Riccardo e Tommaso. La relazione è decollata dopo che lei si è lasciata con Manfredi Ferlicchia, sua scelta nel programma di Maria De Filippi. Il matrimonio è stato celebrato davanti a parenti e amici. Ad accompagnare all’altare la sposa è stato il padre. Loschi l’ha attesa in chiesa con i figli. L’atleta è stato sopraffatto da una dolce emozione, lasciandosi solcare il viso dalle lacrime.

A pubblicare le prime immagini dell’evento è stata Chiara Carcano che ha immortalato in diversi video e foto la sposa. Lucini ha optato per un abito totalmente in pizzo, con abbondanti maniche lunghe e una gonna morbida dal lungo strascico. Il vestito ha inoltre un cut-out sulle spalle, impreziosito da una decorazione che cinge il collo, sempre in pizzo. In chiesa c’è stato un allestimento essenziale e hanno dominato toni chiari, dando la sensazione di un bel clima familiare.

Le nozze sono giunte dopo che lo scorso anno Loschi ha chiesto la mano della compagna. Dopo la cerimonia in chiesa odierna gli sposi sono stati omaggiati sul sagrato dagli invitati.

Chi è Giorgia Lucini, da Uomini e Donne a Temptation Island: oggi è un’influencer

Giorgia Lucini, classe 1992, è nata a Nettuno e si è fatta conoscere dal pubblico televisivo partecipando a Uomini e Donne. Prima nel ruolo di corteggiatrice, poi di tronista. Nella prima esperienza fece la corte ad Andrea Angelini, mentre sul trono conobbe Manfredi Ferlicchia. Con quest’ultimo ha vissuto una love story lunga circa tre anni. La rottura arrivò in tv, quando furono protagonisti a Temptation Island. Lei nel reality show delle tentazioni conobbe Andrea Damante, chiamato dalla trasmissione a vestire la parte del single. Lo frequentò per diversi mesi. Dopodiché ha iniziato a fare coppia con Loschi, l’uomo della sua vita. Da oggi sono marito e moglie. Lui è un giocatore professionista di pallacanestro, lei oggi è un’affermata influencer.