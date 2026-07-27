L’ex marito di Samanta Togni Mario Russo fa coppia con l’attrice Valeria Cristodaro: l’annuncio

Mario Russo, dopo la fine del matrimonio con Samanta Togni, ha ritrovato l’amore. Lo ha annunciato lo stesso chirurgo attraverso una romantica storia Instagram con cui ha presentato la nuova fidanzata: si tratta della 42enne Valeria Cristodaro, attrice originaria di Palermo e residente a Roma. I due si sono mostrati felici l’uno accanto all’altra.

L’ex marito di Samanta Togni presenta la nuova fidanzata

“Ho finalmente trovato casa… nei tuoi occhi!”, ha scritto Russo, a commento di un selfie con Cristodaro, ufficializzando la relazione. La donna, nel frattempo, ha pubblicato una storia su Instagram mostrandosi a Dubai, luogo in cui abita e lavora il chirurgo che, da poco più di un anno, ha chiuso definitivamente la relazione con l’ex moglie Samanta Togni.

Sul finire del 2024, l’ex volto di Ballando con le Stelle aveva dichiarato pubblicamente che il suo matrimonio era in crisi. Con Russo ha provato per qualche mese a recuperare il legame, senza successo. Alla fine la coppia ha deciso di mettere fine alle nozze. Togni, in diverse occasioni, ha spiegato i motivi relativi alla rottura. Non ci sono stati tradimenti né da una parte né dall’altra. Ha però fatto intendere a chiare lettere di essersi “annullata” per amore.

Va ricordato che l’ex danzatrice e conduttrice aveva deciso, dopo essersi sposata, di trasferirsi in pianta stabile a Dubai, per vivere insieme a Russo. Una scelta che per un periodo l’ha portata anche a rinunciare ad alcuni progetti professionali. La convivenza nell’Emirato non è stata idilliaca come da previsioni. Oggi Togni è tornata a vivere in Italia.

Chi è Valeria Cristodaro

Valeria Cristodaro è nata a Palermo nel 1984. Ha studiato all’Accademia di recitazione teatrale G. Diotajuti e ha frequentato la facoltà di giurisprudenza. Ha anche avviato una carriera da attrice, ricoprendo piccoli ruoli. Ad esempio è apparsa nella prima stagione di Viola come il mare (2022). Ha anche avuto una parte nel film Epilogue, film drammatico tedesco diretto da Pascal Payant. E ancora, ha recitato nella fortunata fiction Vanina – Un vicequestore a Catania. Per quanto riguarda la tv, è una presentatrice per HSE, canale televisivo tedesco di televendite.