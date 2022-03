L’ex fidanzato di Sara Affi Fella si sposa e diventa cognato di Chiara Nasti

Strani intrecci nel mondo delle influencer. Tra Sara Affi Fella e Chiara Nasti c’è un legame di cui non tutti forse sono a conoscenza. L’ex fidanzato dell’ex concorrente di Temptation Island sta per diventare il cognato della sorella di Angela, altra ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Vittorio Parigini, calciatore classe 1996 che attualmente milita tra le file del Como, in Serie B. In passato ha però giocato a Benevento e Torino.

Il nome di Parigini è balzato qualche tempo fa alle cronache rosa per via della sua relazione con Sara Affi Fella, tra le troniste più discusse della storia di Uomini e Donne. I due hanno iniziato a frequentarsi nell’estate 2018, dopo la breve liaison della modella con il suo ex corteggiatore Luigi Mastroianni. Quando però Nicola Panico, l’ex fidanzato di Sara, ha rivelato di aver frequentato l’Affi Fella per tutta la durata del Trono Parigini ha preso le distanze.

Lo sportivo ha infatti annunciato su Instagram la fine della sua storia d’amore con Sara Affi Fella, che è durata solo qualche mese. Vittorio non è più tornato sull’argomento: da sempre molto discreto e riservato ha preferito svincolarsi da una situazione tutt’altro che facile. La vicenda di Sara ha tenuto banco per mesi alla corte di Maria De Filippi e ancora oggi fa discutere.

Non a caso dopo aver preso in giro tutta la redazione del programma l’Affi Fella non è praticamente più tornata in televisione. Ha avuto la sua rivincita lontana dal mondo dello spettacolo: dopo aver detto addio a Vittorio Parigini Sara ha trovato il grande amore. Dal 2019 è fidanzata con un altro calciatore, l’attaccante della Lucchese – che gioca in Serie C – Francesco Fedato.

A settembre 2020 la coppia ha avuto il primo figlio, il piccolo Tommaso. Sara e Francesco non sono ancora sposati ma convivono e formano una splendida famiglia. L’Affi Fella è una mamma serena e presente, che non trascura la sua attività da web influencer.

E Vittorio Parigini? Archiviato lo scandalo Sara Affi Fella si è rifatto con Francesca Zaccagni, che sposerà tra qualche mese. Lei è la sorella di Mattia, calciatore della Lazio e attuale fidanzato di Chiara Nasti. Quest’ultima ha mostrato su Instagram l’invito al matrimonio della coppia, coprendo però la data.

È probabile che il grande evento sia stato fissato all’inizio dell’estate, subito dopo la fine dei campionati di calcio. Parigini e la Zaccagni, anche lei modella e influencer, si frequentano da qualche anno e sono molto uniti e affiatati. E in famiglia hanno subito accolto la Nasti, legata a Mattia da giugno 2021.