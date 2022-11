Matteo Diamante, influencer, imprenditore ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha scritto una lettera a Nikita Pelizon, pubblicata sul settimanale Di Più. La modella ha raccontato al Grande Fratello Vip che l’ex fidanzato le avrebbe fatto passare un inferno a causa della sua eccessiva gelosia, anche dopo la fine della relazione, che è stata piuttosto turbolenta.

Nella sua missiva Matteo Diamante, tra i migliori amici di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ha deciso di raccontare la sua verità, accusando Nikita del Grande Fratello Vip di aver mentito. Il 33enne ha confidato di aver conosciuto Nikita Pelizon a Genova, nel suo locale, dove lei era stata ingaggiata come ballerina. I due hanno così iniziato una storia d’amore, che è poi sfociata in una convivenza.

La lettera di Matteo Diamante per Nikita

Nikita, stando al racconto di Diamante, avrebbe lasciato Milano per traslocare in Liguria. Quando poi è successo l’impensabile, sarebbe accaduto quello che Matteo non si sarebbe mai aspettato:

“Ti ho trattato come una principessa, ti ho dato tutto quello che avevo e per due anni è stato tutto perfetto. Poi ho avuto problemi finanziari molto gravi, ho subito un truffa che mi ha rovinato e tu, invece di starmi accanto, mi hai lasciato”

Tempo dopo Nikita Pelizon si sarebbe rifatta viva con Matteo Diamante e tra i due sarebbe iniziata una storia tira e molla durata fino a gennaio 2022. L’ex dell’Isola dei Famosi ha ricordato:

“È vero, mi è capitato di essere geloso, perché ti avevo chiesto di non frequentare persone legate al mio ambiente di lavoro, ma tu non mi hai mai dato retta. Ti ho fatto scenate, ma anche tu ne hai fatte a me. Siamo stati sempre legati, anche quando eravamo impegnati con altre relazioni e tutte le volte che ci rivedevamo era sempre come la prima volta. Alla fine mi sono stancato e ho messo un punto. Nonostante questo ho sempre continuato a volerti bene e quando ho saputo che andavi al GF Vip ero felice. Mi sono mosso per supportarti anche al televoto e mai mi sarei aspettato di sentire da parte tua dei commenti così brutti e offensivi parlando di me”

Matteo Diamante si è detto felice anche nel caso di una ipotetica storia d’amore tra Nikita Pelizon e George Ciupilan. Quest’ultimo ha ammesso ad Alfonso Signorini di non potersi spingere oltre per via della sua amicizia con Diamante, che conosce da circa due anni.

Il Grande Fratello Vip mostrerà questa lettera ai due protagonisti di questa settima edizione del reality show?

Chi è Matteo Diamante, l’ex fidanzato di Nikita Pelizon

Classe 1989, Matteo Diamante è un imprenditore, vocalist, organizzatore di eventi, modello. È diventato noto in tv quando ha partecipato nel 2017 a Uomini e Donne, come corteggiatore dell’ex tronista Sabrina Ghio. Successivamente nel 2021 è stato scelto per l’Isola dei Famosi.

Matteo Diamante ha partecipato pure a La Pupa e il Secchione e a Ex on the beach. Ad oggi la storia più importante della sua vita è quella con Nikita Pelizon.