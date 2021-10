Isola dei Famosi, finisce male tra Awed e Diamante: Matteo vuota il sacco

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa da mesi, eppure alcune dinamiche scaturite nel reality show di Canale Cinque e timonato da Ilary Blasi non hanno smesso di svilupparsi, regalando colpi di scena. L’ultimo si è consumato nelle scorse ore: protagonista della vicenda Matteo Diamante che tramite un durissimo post veicolato tra le sue Stories Instagram ha attaccato pesantemente il vincitore dello show, Awed, al secolo Simone Paciello, noto YouTuber originario di Napoli.

L’ex ‘Pupo’ non ha usato mezzi termini per manifestare il proprio disappunto, spiegando che l’amicizia con il 25enne campano si è sciolta come neve al sole. Diamante ha mosso accuse pesanti nei confronti dell’ex compagno di avventura in terra honduregna, dandogli dell’approfittatore e della persona falsa. Non solo: nonostante non abbia fatto nomi e cognomi di altri naufraghi, ha lasciato intendere che la sua ferrea presa di posizione nei confronti dello YouTuber è condivisa anche da altri concorrenti dell’Isola.

“In tantissimi mi fate questa domanda e chiarisco una volta per tutte: dentro l’Isola è stato bravo a essere amico di tutti, prendendo per il cu..o anche gente più adulta di lui e che gli ha dato anche un supporto (non solo morale), anche io in realtà, che sono uno che dà molto valore alla parola “amico””. Così esordisce Matteo che subito dopo passa a motivare il discorso riferito ad Awed.

“Quando mi apro completamente ad una persona – ha aggiunto Diamante – e questa mi tratta male mi allontano (per evitare di sbroccare male). Il tutto va ben oltre il fatto di non rispondere ai messaggi o fare le cose solo per interesse personale. A me piace coerenza, se non l’hai, taglio il rapporto”.

A questo punto l’ex ‘Pupo’ menziona altri ex naufraghi, sostenendo che c’è chi ha avuto le sue medesime sensazioni per quel che riguarda l’atteggiamento tenuto dal napoletano dopo che si è concluso il reality show trasmesso dalla rete ammiraglia del Biscione.

“Sentendo il parere anche di altri concorrenti, uscendo si è rivelato completamente un’altra persona. Come dice Dose, tanti influencer hanno bisogno di amici per fare hype, oppure si frequentano pur non sopportandosi. Io no! Se mi stai sulle palle o ti reputo una mer…a ti taglio semplicemente”.

Parole rumorose, nette e colorite, che ben rendono il radicato rammarico da cui è stato pervaso Diamante. “L’Isola – ha aggiunto – è stato un bel gioco e lì dentro ognuno faceva la sua strategia e la sua ha funzionato. Bravo lui, ma a me non piace scherzare o fingere sulla parola “ti voglio bene”. A mente più lucida, mi sarei accorto di cose che lì dentro non potevo vedere”.

“Gli auguro tutto il successo del mondo, ma gli consiglio di trattare meglio e con riguardo le persone che chiama “amica”, “amico”, “fratello”, “mamma”. Nel mondo ci sono poche persone vere ed è un peccato perderle così. Forse aveva ragione mio padre a dire: “Finto amico””. Così ha concluso Matteo. Al momento Awed non ha replicato all’ex ‘Pipo’, optando per il silenzio.

Isola dei Famosi 2021, amicizia al capolinea tra Matteo Diamante e lo You Tuber Awed

Si ricorda che, nel corso de L’Isola dei Famosi, Awed e Diamante hanno imbastito quello che sembrava un solido e spontaneo rapporto di amicizia. Qualcosa si è rotto nelle settimane successive alla conclusione del programma. Resta da capire quali siano stati i comportamenti che hanno innescato malumori e incomprensioni tra gli ex naufraghi. Quel che è certo è che dopo il durissimo post di Diamante non c’è più alcuna traccia dell’amicizia