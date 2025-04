L’ex di Shaila Gatta: “Spero guarisca, perché non chiarisce con Spolverato”

Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex fidanzato di Shaila Gatta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di “Non succederà più”, programma radiofonico in onda su Radio Radio. Il 34enne napoletano ha detto la sua sulla situazione creatasi dopo la fine del Grande Fratello tra l’ex velina e Lorenzo Spolverato. Lei lo ha lasciato durante la finale e pare che non ne voglia più sapere. Nella Casa più spiata d’Italia hanno vissuto una relazione a tratti tossica e segnata da episodi alquanto controversi.

Alessandro Zarino, le rivelazioni sull’ex fidanzata Shaila Gatta

Zarino ha ricordato come è terminata la love story con Shaila, affermando che la ragazza, dopo un anno e mezzo di rapporto, ha chiuso con lui tutti i ponti tramite un messaggio sul telefono. “Non ci siamo mai più rivisti, c’era anche un coinvolgimento familiare, poi dopo un anno e mezzo tramite messaggio e non ci siamo più rivisti”, ha sostenuto l’ex tronista, aggiungendo che le cause della rottura sono da ricercare nel fatto che entrambi avevano vite complesse ed erano impegnati a raggiungere i rispettivi obbiettivi personali.

“Shaila è solita fare così”, ha inoltre chiosato Zarino. Altrimenti detto, il 34enne dice che non c’è da stupirsi se l’ex velina ha deciso rapidamente di mettere una pietra sopra alla storia con Spolverato. “Non so perché Shaila abbia fatto così anche con Lorenzo, magari il percorso non è stato importante, non ha il desiderio di chiarire”, ha teorizzato, ricordando che lui, anche quando la relazione con il modello al GF sembrava procedere spedita, nutriva dei dubbi. “Non ho mai pensato potesse essere una storia vera – ha sottolineato – non posso sapere se fosse solo hype”.

L’ex tronista di Uomini e Donne e la speranza che Shaila “guarisca”

A questo punto Zarino ha lanciato una stoccata affilata all’ex compagna: “Conoscendo il soggetto lasciare le persone così a caso quando lo dice la sua testa è tipico della vita vera, quello che ha fatto con me continua a farlo anche in giro a quanto pare”. Dall’altro lato l’ex tronista ha rimarcato di aver letto alcuni commenti social contro Gatta e di essere dispiaciuto in quanto “queste cose vanno fatte sempre con moderazione”.

Poi un’altra frase particolare: “Spero che lei guarisca perché ha qualcosa di irrisolto e non riuscirà a trovare la pace con queste cose”. Quando gli è stato chiesto se crede che ci sia la possibilità che Shaila e Lorenzo possano ricucire, ha risposto dicendo che spera per loro che ci “fosse qualcosa di veramente reale”. Quindi ha colto l’occasione per rendere noto che cosa è accaduto dopo che si sono lasciati: “Noi non ci siamo più risentiti, non è vero che tra noi c’è stato un riavvicinamento. Io sono anche fidanzato, quindi non mi sono assolutamente rivisto con Shaila, non so neanche dove sia adesso”.

Alcune ricostruzioni, tra l’altro smentite dai diretti interessati, hanno sostenuto che Shaila sia stata influenzata dalla sua famiglia nel prendere la decisione di lasciare Spolverato. Zarino non crede assolutamente che possa essersi verificata una simile dinamica: “Potrebbe essere possibile che la famiglia volesse che Shaila lasciasse Lorenzo, ma lei non si fa influenzare, decide sempre con la sua testa, ascolta ma fino a un certo punto”.