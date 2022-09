Levante, look estremo e capelli arancioni: la reazione del fidanzato

L’artista siciliana ha deciso di dare una svolta alla sua vita tingendosi la chioma con un colore molto inusuale per i suoi fan e per gran parte della sua famiglia

Si dice che quando le donne fanno qualcosa di importante ai loro capelli, che sia un taglio netto o un cambio di colore, sia successo qualcosa di importante e rivoluzionario nelle loro vite. Chissà se questo è anche il caso di Levante, che nei giorni scorsi ha deciso di rivoluzionare la sua chioma corvina, tipica di molte donne siciliane, con un colore decisamente inusuale (ma per lei non inedito, visto che lo sfoggiava già nel 2016).

Levante ha rivelato poche ore fa via social, con un post commentato già da centinaia di persone, di essersi fatta i capelli di colore arancione. La sfumatura è molto particolare, si tratta di un colore chiaro che, va detto, risalta molto sulla carnagione piuttosto olivastra dell’artista sicula. Qui sotto lo scatto con cui la cantante ha fatto l’annuncio al suo pubblico, lasciando tutti senza parole.

Come potete notare, non contenta di aver completamente rivoluzionato i suoi capelli, Levante ha anche schiarito completamente le sopracciglia, facendole praticamente sparire. Una scelta obbligata, visto che il loro colore originale avrebbe cozzato troppo con quello dei “nuovi” capelli dell’artista.

Scherzando su Instagram, l’artista ha sottolineato che il colore scelto come punto di riferimento è stato il suo divano di casa, dove oggi vive con il compagno Pietro Palumbo e la figlia Alma Futura.

La reazione dei familari di Levante al cambio di look, dalla figlia al compagno

Una volta svelato il suo nuovo look, per molti versi estremo, l’artista siciliana ha raccontato via Instagram Stories quali sono state le reazioni dei suoi affetti più cari alla vista di questi capelli arancioni. La piccola Alma Futura, secondo il suo racconto, l’ha vista, le ha sorriso e l’ha abbracciata senza spaventarsi (“Era la mia unica paura” ha commentato Levante). La madre della cantante, dopo il primo momento di shock, le ha detto un po’ preoccupata “Stai bene, spero che Alma ti riconosca!”. “Ride da ieri” ha infine detto Levante sul fidanzato Pietro Palumbo, spuntato fuori molto divertito in una IG Stories dove l’artista ha raccontato la sua reazione al post parrucchiere. Resta per la cantante solo una preoccupazione: l’amatissima nonna Rosalia potrebbe infatti non approvare e farle capire il suo disgusto con poche, semplici e ficcanti parole.