Levante a Le Iene: tra confessioni, desideri ed imbarazzo: “Cremonini?!?”

Levante, intervistata da Le Iene si confessa: tra desideri e quella domanda imbarazzante: “Cremonini?”

In occasione del suo prossimo tour che inizierà il 23 Novembre prossimo, Levante è stata intervistata da Le Iene. Con la giovane cantante si è discusso di un po’ di tutto, tra fantasie, desideri e piccole confessioni. Una chiacchierata molto simpatica, tipica di quelle che vengono trasmesse durante il programma d’inchieste di Italia 1. La nota artista siciliana, ex giudice di X Factor, ha svelato quali sono i 3 uomini che la fanno sognare ma ha parlato anche del suo tour apparendo più decisa e determinata che mai. Lei che crede nel potere della parola si è mostrata piuttosto positiva, certa che il suo tour le regalerà grandi soddisfazioni facendole portare a casa un ennesimo successo.

Levante e la domanda imbarazzante su Cesare Cremonini

Se dovesse scegliere di sposare un calciatore, punterebbe su Ibrahimovic perché “Lui mi ha fatta sognare”, ha confessato Levante durante l’intervista. Tra gli attori, invece, preferisce lo spagnolo Javier Barden, più volte candidato ai Premi Oscar come ‘miglior attore protagonista’. L’imbarazzo della cantante siciliana casca poi su Cesare Cremonini, uno tra i suoi artisti italiani preferiti. “C’è già stato del tenero?”, le viene domandato da Le Iene e lei, visibilmente imbarazzata, scoppia a ridere e dice di no “Assolutamente no!”. Con lui non c’è mai stato nulla. Lei però con un artista ci è stata legata per davvero. Non a caso lo ha ribadito anche durante l’intervista quando le è stato chiesto con quanti cantanti è andata ‘fino in fondo’, “2, uno l’ho sposato”. Nel 2015, infatti, sposò il disc jockey Simone Cogo ma purtroppo nel 2017, a Vanity Fair, rivelò che il matrimonio era terminato. Levante, che non possiede case ma una sola auto, ha svelato di essere innamorata quindi non è più single come lo era fino a qualche mese fa.

Levante a Le Iene: “Non ce l’ho fatta ma ce la farò”

La cantante, che sogna di farsi scrivere una canzone da Giuliano Sangiorgi (frontman dei Negramaro) è una donna tenace e determinata. Per ora dichiara di non sentirsi come ‘una che ce l’ha fatta’ ma è certa che prima o poi ce la farà. Lei che ha portato a casa già grandi soddisfazioni con le canzoni Alfonso e Pezzo di Me (cantata con Max Gazzé) ha segnato il suo 2019 con un nuovo album Magmamemoria, tutto da ascoltare. “Dal 23 novembre devi riempire dei palazzetti, ce la farai?” le chiede la Iena. “Io ce la faccio sempre”, risponde lei sorridendo.