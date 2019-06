Levante: “Sono single e mai ho fatto uso di sostanze stupefacenti”

Levante si confessa: “Sono single e mai ho fatto uso di sostanze stupefacenti”

Come sta Levante? La cantante ha recentemente concesso una lunga intervista a Grazia. Una bella chiacchierata in cui si è lasciata andare, svelandosi a 360 gradi. Tanta la carne al fuoco: il suo rapporto con l’amore, quello con la musica e quello con le sostanze stupefacenti (mai usate a differenza di quanto accade nell’ambiente da lei frequentato, ha confidato). E ancora: da dove nasce la creatività artistica di Levante? Qual è la sua idea di libertà?

“Nel 2019 dobbiamo ancora giustificare la libertà di amare”

“‘Quando sono felice esco’ diceva il cantautore Luigi Tenco. La mia produzione musicale, da questo punto di vista, è molto fortunata perché spesso sono triste“, confessa Levante, che poi aggiusta un poco il tiro usando la parola “malinconia” in sostituzione di “triste”. Spazio anche alle sostanze stupefacenti che, non è un mistero, circolano non poco in alcuni ambienti musicali. “Non ho mai fatto uso di droga come capita spesso nel mio ambiente. Ma non giudico mai gli altri. Tutti sono liberi di fare ciò che vogliono”. E qui ci si lega al concetto di libertà. Un concetto a cui tiene in particolar modo. “La libertà d’amare– spiega – dobbiamo ancora giustificarla nel 2019. Mi piacciono le persone libere, sono portatrici di bellezza. Io sono un’esteta, non solo dell’aspetto fisico ma delle buone energie. Per me se sei libero porterai bellezza nel mondo”.

“Sono nella fase della vita in cui è molto difficile farmi innamorare”. Levante si confessa

Durante l’intervista, la cantante torna anche sulla precoce scomparsa del padre, avvenuta quando lei aveva solo 9 anni. Un episodio che l’ha fatta diventare adulta in fretta e che, inevitabilmente, ha segnato la sua infanzia. Passa poi a parlare della sua vita sentimentale attuale. A proposito: è fidanzata? “No. Un no grosso. E chiudiamo” dice in maniera perentoria. Infine chiosa: “Sono nella fase della vita in cui è molto difficile farmi innamorare. Faccio fatica a trovare spazio per altro”.