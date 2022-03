Levante, figlia: il passeggino “blindato” diventa un caso, foto e polemica

La cantante porta la piccola Alma Futura in giro a passeggio, ma c’è un dettaglio che non sfugge al web, che scatena un polverone e genera decine di battute e meme

Può una semplice e apparentemente innocente passeggiata trasformarsi in un’occasione di polemiche e battutine? La risposta a questa domanda è sì, particolarmente se vi chiamate Claudia Lagona (in arte Levante). Per quanto possa sembrare assurdo, nelle scorse ore l’artista è stata la protagonista di decine di meme e battutine social dopo aver portato a passeggio la neonata figlia Alma Futura. Ma cosa può avere spinto il “popolo del web” a prendersela con Levante, questa volta?

La risposta è presto detta: questa mattina Levante ha pubblicato nelle sue Instagram Stories un breve video in cui ci portava con lei in giro per la città insieme al compagno, Pietro Palumbo, e la piccola Alma Futura. La bambina, però, non l’abbiamo potuta vedere nemmeno per sbaglio. E questo discorso non vale soltanto per noi, ma anche per i passanti che, chissà, magari avrebbero voluto fare capolino con la testa nella culla della bimba.

E invece no, contrariamente a quello che di norma fanno “tutte le mamme” Levante ha deciso di andarsene in giro comprendo il viso della piccola. Nel video incriminato vediamo infatti che Levante ha sollevato la copertura del passeggino in modo tale da coprire completamente la bambina. Nessun curioso, insomma, avrebbe potuto permettersi di sbirciare al suo interno senza permesso.

Ad onore del vero, la scelta da parte di Levante è comprensibilmente legata alla salute della piccola. In una giornata particolarmente ventosa, l’artista ha scelto di proteggere la figlia dagli spifferi. “Troppo vento per Alma” ha scritto la cantante a corredo del video. Ma, nonostante tutto, l’armata dei meme era già pronta a colpire.

Non è questa, tra l’altro, la prima volta che il nome di Alma Futura, proprio come successo oggi, entra nelle tendenze di Twitter. Il nome della bambina è diventato TT anche il giorno della nascita, lo scorso 13 febbraio. Sono infatti stati in tanti ad aver ironizzato su un nome così inusuale. Chissà, a proposito, che cosa ne penserà Levante di questo nuovo polverone social che si è levato da un gesto tanto semplice come quello mostrato oggi via Stories. Non bene, ci verrebbe da pensare, soprattutto conoscendo il suo caratterino.