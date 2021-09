Levante è incinta: annuncio a sorpresa, chi è il futuro papà

Arriva con un lungo post pubblicato via social la conferma che Levante è in attesa del suo primo bambino. L’artista sicura ha confermato questa bella notizia ai suoi fan via Instagram, con un lungo post nel quale confida di essere al quinto mese. “Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo” ha commentato la cantante.

Qui sotto il post con l’annuncio della gravidanza di Levante.

L’anno nuovo porterà dunque nella vita dell’artista non soltanto un nuovo progetto discografico ma anche un piccolo da accudire e coccolare. Una “creatura”, usando un termine tipicamente siculo, che Levante condividerà con il compagno, sempre rimasto al di fuori delle luci dei riflettori e dei gossip.

Chi è Pietro Palumbo, il compagno di Levante e padre del suo primo figlio

A fare battere il cuore di Levante è il bel Pietro Palumbo, professione avvocato, trapiantato proprio come la cantante al Nord per motivi di lavoro. In un’intervista al Corriere, l’interprete di Alfonso aveva raccontato che fra lei e lui era stato un vero e proprio colpo di fulmine: i due si erano conosciuti per caso ad una cena e, da quel momento, non si erano più lasciati. Insieme a lui, Claudia Lagona (questo il vero nome di Levante) fa coppia fissa dal 2019.

Di Pietro, almeno per il momento, abbiamo sentito parlare gran poco. Levante è sempre stata molto attenta a mantenere il riserbo sulla sua relazione. Qualche mese fa, in ogni caso, la cantante ci aveva concesso una piccola intromissione nella sua intimità, pubblicando un selfie con il fidanzato.

Alle spalle la cantante ha ad oggi due relazioni eccellenti, ormai naufragate. La prima è quella con Sir Cornelius Rifo, il produttore mascherato fondatore del progetto Bloody Beetroots. Il secondo è quello con Diodato, il cantante con cui ha fra l’altro condiviso il palco del Festival di Sanremo 2020. Al collega di Fai Rumore, la Lagona ha dedicato il pezzo Antonio, pubblicato nel suo più recente disco, Magmamemoria.