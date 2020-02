Diodato e Levante ‘pizzicati’ insieme a Milano: il gossip “Fa rumore” dopo Sanremo

Ottimi amici: così si definiscono Diodato e Levante, i due ex che hanno incantanto sul palco dell’Ariston durante l’ultimo Festival di Sanremo, il numero settanta, quello del record di ascolti targato Amadeus – Fiorello. E proprio dopo la kermesse canora ligure, il gossip ha ripreso a tallonare la coppia che fu. No, al momento non c’è alcun ritorno di fiamma. Solo una sana amicizia, di due persone che si sostengono e stimano reciprocamente. A ulteriore riprova, in tal senso, arrivano le paparazzate milanesi del magazine Chi, che ha sorpreso il vincitore del Festival e la cantante di Tikibombom insieme nel capoluogo lombardo.

Chi sorprende Diodato e Levante in terra lombarda

A Milano, Antonio e Levante sono stati sorpresi in compagnia di autori, discografici e amici. Insomma, per farla breve non erano soli. E per farla ancor più breve non c’è stato alcun atteggiamento equivoco, come dire: romantico. Anche perché lei ora è “legata a un affascinante uomo misterioro”, scrive sempre Chi. Ciò che conta è però l’amicizia. D’altra parte che i rapporti tra i due ex fossero ottimi lo hanno detto a più riprese, nei giorni scorsi, i diretti interessati. “Sono felicissima per lui e per la sua vittoria e sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito, perché è un cantautore che si merita questo successo. Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici”, ha dichiarato Levante in una recente ospitata a Verissimo.

‘Fai rumore’ di Diodato e la destinataria del brano vincitore a Sanremo

Intanto continua il tam tam su chi sia la destinataria di ‘Fai rumore’, il brano che ha sbancato a Sanremo, cantanto da Diodato. Lui ha detto ‘ni’ alla domanda se il testo fosse diretto a Levante. C’è poi chi sostiene che sia stato scritto solo per lei. Ma poco importa: la musica è di ognuno di noi e ciascuno può interpretarla come vuole.