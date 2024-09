Letizia Petris si espone su Mirko e Perla: valanga di critiche social

Come ormai tutti sapranno, domenica 15 settembre c’è stata l’inaugurazione della nuova macelleria di Paolo Masella, ex concorrente dell’ottava edizione del Grande Fratello. Per l’occasione, la sua compagna nonché ex coinquilina Letizia Petris ha rilasciato una breve intervista a SuperGuidaTv, nella quale ha anche avuto occasione di parlare di Perla Vatiero e della fine della storia d’amore con Mirko Brunetti. Stando alle dichiarazioni della Petris, la rottura è stata tutto fuorché un fulmine a ciel sereno e una scelta più che giusta da parte della sua grande amica Perla.

Parole che hanno sollevato un vero e proprio polverone social, con i fans degli ormai ex Perletti che si sono letteralmente scagliati contro la Petris. Motivo per il quale, nelle ultime ore, l’ex gieffina è stata costretta a rittrattare almeno in parte le affermazioni fatte negli scorsi giorni.

Valanga di critiche per Letizia Petris: lei risponde così

Come anticipato, le parole pronunciate dalla Petris circa la fine della relazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, ha fatto infuriare e non poco i fans di questi ultimi che hanno quindi attaccato pesantemente l’ex gieffina, tacciata di eccessiva intromissione in fatti e questioni che non sono affatto di sua competenza.

Insomma, Letizia è stata messa al suo posto dai Perletti anche se l’ex gieffina non ha gradito particolarmente le critiche ricevute. Motivo per il quale la stessa Petris ha poi deciso di controbattere e rispondere agli attacchi attraverso il suo profilo Instagram.

“Come sempre le cose futili vanno in priorità alle cose belle della vita, dunque mi trovo in dovere di parlare. Dopo un meraviglioso evento alla base della forza di volontà di due giovani ragazzi, che tirandosi su le maniche hanno realizzato il loro sogno, il pubblico, tutto, si è soffermato su una frase completamente fraintesa come spesso accade, di una breve intervista. Ciò mi rattrista molto”, sono state le prime parole della Petris sull’accaduto.

L’ex gieffina ha poi proseguito il discorso cercando di chiarire l’intento delle sue parole e allo stesso tempo smentendo ciò che, a parere suo, è stato totalmente travisato dal pubblico: “Ci tengo dunque solo a dire che se ascoltate attentamente le mie tre parole non dico assolutamente ciò che avete inteso. Ma semplicemente che a oggi penso che questi due ragazzi debbano prendere aria e ritrovare il loro equilibrio, in futuro chissà”.

Paolo e Letizia si sono lasciati?

La notizia dell’ultima ora vede poi un’importante novità per quanto riguarda il rapporto tra Letizia Petris e Paolo Masella. A quanto pare, stando a una segnalazione pervenuta direttamente da una follower di Deianira Marzano, i due si sarebbero lasciati da diverso tempo. Va specificato che, almeno per il momento si tratta solamente di una pura e semplice indiscrezione che, come tale, va presa con le pinze.

A gettare dubbi sulla veridicità del rumor è il fatto che, solo pochi giorni fa, nel corso dell’intervista a SuperGuidaTv in occasione dell’apertura della macelleria di Paolo, i due sono apparsi più affiatati che mai. Molto strano per due persone che si sono lasciate.

In ogni caso, il messaggio della fan dell’esperta di Gossip, condiviso prontamente sul suo profilo Instagram, recita le seguenti parole: “Pare che la storia tra Paolo e Letizia sia già finita e che abbiano mantenuto le apparenze per aiutare la macelleria. Da quello che si dice Letizia potrebbe anche avere già iniziato a sentire un altro. Solo voci, ovviamente, ma vedremo come evolveranno le cose”.

Insomma, stando alla segnalazione i due potrebbero aver deciso di separare le loro strade da tempo. Pertanto la loro “finta relazione” servirebbe solo da facciata per promuovere la macelleria e le loro attività di coppia. Come già affermato, si tratta solamente di indiscrezioni e quindi l’unica cosa da fare al momento è attendere una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati.