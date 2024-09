Letizia Petris e Paolo Masella, meet coi fan a pagamento? È bufera

Solo dopo poche ore dall’ultima polemica che l’ha investita, Letizia Petris torna a far discutere. L’ex gieffina e il fidanzato, Paolo Masella, sono di nuovo sulla bocca di tutti. E di certo male non fa avere ancora un po’ di pubblicità, visto che è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello e è normale aver paura di finire nel dimenticatoio. Ma se a rimetterci sono gli stessi fan che li hanno sostenuti, insomma, bisogna un po’ storcere il naso. Vediamo cosa è successo.

Un paio di giorni fa, molti degli inquilini della scorsa edizione del GF si sono ritrovati per l’inaugurazione della nuova macelleria di Paolo Masella. Molti hanno apprezzato il fatto che i Paoleti o Macelleti siano rimasti coi piedi per terra e che non abbiano cercato di sfondare nel mondo della tv come è successo con altri loro colleghi. Usare il compenso della partecipazione al reality per sistemarsi con la famiglia e avviare una propria attività è sembrata una mossa umile e encomiabile, ma c’è sempre il rovescio della medaglia. Non erano proprio Paolo e Letizia che appena usciti dalla casa chiedevano cachet stellari per fare delle serate? Temiamo che ci siano cascati di nuovo, stavolta chiedendo i soldi direttamente ai loro fan.

Vuoi incontrare Paolo e Letizia? Devi pagare! Ma loro negano tutto

Ieri sera sono spuntati sulle storie Instagram di Masella e Petris due volantini che promuovono un raduno con i fan. Lo fanno tutti gli ex gieffini, per passare una serata in compagnia dei loro sostenitori. Peccato che nel volantino si parli di metodi di pagamento per partecipare all’incontro, di quote di iscrizione (ben 35 €), e la cosa non è andata giù. Sui social si sono scatenati, chiamando Paolo e Letizia ”truffatori”, criticandoli per essersi montati la testa e per fingere umiltà quando in realtà si sono montati la testa se pensano di poter chiedere soldi ai fan per incontrarli. Per spezzare una lancia in loro favore bisogna dire che tutti i vip e i cantanti quando organizzano meet con i fan chiedono delle somme, anche piuttosto alte. Il problema è che non si parla di celebrità da walk of fame o artisti che riempono gli stadi, ma di gieffini!

Loro sono subito corsi ai ripari, Paolo Masella ha voluto subito smentire il tutto. Sempre sulle storie Instagram ha rilasciato un comunicato in cui nega categoricamente di voler chiedere soldi a chi gli ha permesso con il proprio amore e sostegno di realizzare i propri sogni. Definisce inaccettabile e frutto di incomprensioni qualsiasi supposizione fatta nei confronti suoi e di Letizia. Eppure il volantino è proprio lì, la quota richiesta per incontrarli è scritta nero su bianco con tanto di istruzioni per il pagamento! Si tratta dell’ennesimo errore di comunicazione? Solitamente quando si partecipa a degli eventi o raduni, c’è sempre una quota da versare al locale in cui si svolge l’evento in questione. La polemica nasce appunto da questa mancanza di chiarezza sulla destinazione dei soldi, che sembra vadano a Paolo e Letizia e non al locale o all’organizzazione. Confidiamo però nella loro buona fede. Qui sotto le stories.