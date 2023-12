L’Eredità, un caso ‘pazzo’: la Rai ha ufficializzato il conduttore, chi è

Il pazzo caso relativo alla conduzione de L’Eredità, popolare quiz show preserale di Rai Uno, ha trovato finalmente una risoluzione. La Tv di Stato, nelle scorse ore, ha annunciato chi prenderà ufficialmente il timone del programma. Non sarà Pino Insegno, che era stato inizialmente scelto dai vertici di Viale Mazzini per sostituire Flavio Insinna. E non sarà nemmeno quest’ultimo che, dopo che la posizione dello stesso Insegno ha iniziato a vacillare a causa del fop rumorosissimo de Il Mercante in Fiera, era stato dato come possibile guida rientrante all'”ovile”. Dunque? Dunque alla fine, come da ultimi pronostici, l’ha spuntata Marco Liorni. Sarà lui a prendere le redini della trasmissione facendo filotto, considerando che è pure al timone di Reazione a Catena che cederà proprio il testimone a L’Eredità.

Tramite un comunicato stampa, la Rai ha reso noto che Liorni sarà alla conduzione del quiz show, che tornerà sulla rete ammiraglia a partire da martedì 2 gennaio, tutti i giorni, dalle 18:45. Il clamoroso dietrofront su Pino Insegno, come poc’anzi accennato, trova spiegazione nel flop de Il Mercante in Fiera. I vertici Rai e la società esterna che si occupa della produzione della trasmissione, Banijay, secondo fonti ben informate, avrebbero deciso di mettere in panchina il comico amico di Giorgia Meloni per timore che si potesse verificare un tonfo di ascolti su una trasmissione, L’Eredità appunto, che è uno dei fiori all’occhiello del palinsesto di Rai Uno (da anni è leader di fascia e batte costantemente la concorrenza di Canale Cinque).

Marco Liorni nuovo re del preserale di Rai Uno

Insomma, nessuno voleva correre il rischio di piazzare una ‘scommessa’ azzardata puntando su Pino Insegno. Offre invece maggiori garanzie Marco Liorni che, con Reazione a Catena, altro programma dagli ascolti monstre, ha dimostrato di essersi guadagnato la stima di milioni di telespettatori che lo seguono assiduamente ogni sera. E Insegno? Si sussurra che sarà dirottato altrove in Rai, anche se c’è ancora da capire con precisione quali impegni gli saranno affidati. Sicuramente non L’Eredità. Quella ormai è affare di Liorni, incoronato nuovo re del preserale di Rai Uno.